El mundo del fútbol felicitó a Gallardo, entre ellos, Pep Guardiola

El título número 68 de la historia de River fue tapa de todos los medios del país, pero también atravesó las fronteras de Argentina, cruzó el Atlántico, llegó hasta Europa y generó una impensada reacción de Pep Guardiola. Sí, el técnico del Manchester City, dejó por un segundo de lado el partido del domingo ante el West Ham y mandó un saludo hacia Sudamérica.

Consultado durante la conferencia de prensa sobre la final de la Copa Libertadores de este sábado entre Palmeiras y Flamengo, el deté prefirió hacer foco en la nueva consagración del Millo. "Sé que River ganó la Liga Argentina. Felicitaciones a River Plate y a Marcelo Gallardo por ganar otro título. Y sé que la Libertadores es como la final de la Champions en Europa", aseguró.

Esta no es la primera vez que Pep menciona a Gallardo. En 2019, ex el entrenador del Barsa destacó el trabajo del entrenador de River: "Lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel resultados y darle consistencia año tras año aunque, se le van jugadores, sigue estando (...). Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos, sería muy bonito", contó. Además, en aquel entonces cuestionó la elección de la nómina al entrenador del año.

"Hay cosas que no se explican... Estamos nominados tres entrenadores para mejores del año y nunca está él. Parece que sólo existe Europa y no entiendo cómo Gallardo no está nominado como uno de los mejores entrenadores del mundo", agregó. Y como no podía ser de otra manera, Gallardo se hizo eco de las declaraciones y le devolvió los mimos.

"Por un lado me genera sorpresa, porque estamos del otro lado del mundo, que tenga repercusión lo que se hace de este lado. Lo que hace este equipo que nos representa y, que un personaje tan importante lo reconozca, es un honor. Lo admiro muchísimo, nunca pude estar cara a cara pero me encantaría. Cuando hay gente del fútbol a quien admiro, siempre me gustaría conocerla". ¿Se dará el encuentro entre estos dos grosos del fútbol?

También hubo muchas palabras de elogios para el DT, incluso de futbolistas que pasaron por él, como es el caso de Ignacio Scocco y Juanfer Quintero. Gallardo es un entrenador top, aún sin dar el salto de calidad a una liga europea.