El Mono Burgos piropeó a Newell´s comparándolo con Europa

El "Mono" Germán Burgos, excolaborador de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, arribó al club Rosarino y brindó su primer conferencia de prensa como director técnico. Entre varias preguntas abordadas durante la entrevista alabó la historia de de Newell's Old Boys, su nuevo desafío, y se sorprendió con la infraestructura del club, al asegurar: "Esto es Europa".

El exarquero expresó que se convenció en aceptar la propuesta de Newell's después de "investigar" el plantel disponible y se comprometió a "ayudar a los jugadores a salir de la situación actual", que tiene al equipo en el penúltimo puesto de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

De su primer contacto con los futbolistas contó: "Les recalqué que tenemos que jugar todos los partidos como finales, que tenemos que tener la impronta para jugar este tipo finales".

Enfundado en un conjunto negro del club, con anteojos de sol y un barbijo negro, el "Mono" Burgos demoró 40 minutos en comenzar su presentación en Newell's, y en relación a su análisis del equipo, opinó: "Estaba muy largo y muy ancho, había que trabajar rápidamente para implementar un sistema táctico que nos permita competir mañana contra Unión, uno de los mejores equipos de la zona".

¿Qué fue lo que lo trajo, desde el Atlético de Madrid a Newell´s?

Interrogado sobre el momento y los motivos que lo llevaron a aceptar el desafío de dirigir al equipo, Burgos sostuvo: "El momento fue cuando me llamó la gente del club, desde ahí empecé a investigar: es un equipo grande, que ha hecho un esfuerzo enorme y se ha saneado, y por la historia de Bielsa, Martino, Gallego y de jugadores como Maradona y Messi".

Además dejando entrever lo que "son las cosas", detalló: "Yo debuté como jugador en esta cancha, con Ferro, y ese día perdimos pero nos salvamos del descenso. Se cierra un círculo y se abre otro".

En este sentido, el exarquero de Ferro, River, Mallorca, Atlético de Madrid y la selección nacional abundó: "Soy un apasionado del fútbol, de la táctica y la estrategia, y cuando empezamos a hablar con los directivos vi que esto fue parte de la decisión: esta villa olímpica (por el Complejo de Bella Vista) es europea. Esto es Europa. Y después, los jugadores. Tenía que venir a ayudarlos a salir de una situación que estaba siendo complicada".

En cuanto a la influencia de las elecciones en Newell's del 25 de abril, Burgos expresó: "Soy un hombre de empresa y no me va a cambiar nada. Me cargo todo el peso del equipo y voy a seguir adelante".

AL finalizar, un periodista español lo interrogó sobre Atlético de Madrid y Burgos respondió: "Atlético es mi casa y algún día voy a volver, no sé cuándo".

Newell's, que arrastra una campaña de un empate y cuatro derrotas en el torneo, recibirá mañana a las 19 a Unión de Santa Fe en el partido que marcará el debut de Burgos como DT en el fútbol argentino.