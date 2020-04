El mendocino Gabbarini y un difícil momento en Ecuador

Ecuador vive un momento muy grave, un martirio por el COVID-19. Cada día que pasa, la propagación de los infectados va aumentando y es el país con más fallecidos de Sudamérica. Hasta el momento, son más de 3750 los contagiados y 191 los que perdieron la vida.

En la provincia de Guayas los ciudadanos están desesperados. En su capital, Guayaquil, la segunda ciudad más importante del país detrás de Quito, los servicios de salud están colapsados. Las ambulancias son insuficientes, los hospitales desbordados y las funerarias no dan abasto para abastecer a los muertos. Muchos de estos son abandonados en las calles porque no hay lugar en los centros de salud ni en los cementerios.

En este país reside una gran cantidad de argentinos que trabajan en el futbol local. Dos de ellos relatan la cruda realidad. La mirada, en su mayoría, es similar: “La situación es muy complicada y grave”.

El actual arquero de la Liga de Quito, el mendocino Adrián Gabbarini, reside junto a su mujer y su hija de 10 meses en una localidad entre Guayas y la capital ecuatoriana. “Hace 25 días que estamos en cuarentena. Hay toque de queda en el país. Nadie puede salir a las calles desde las 14 hasta las 5 am. Hay restricciones en la circulación de los autos”, apuntó a El Ciudadano.

“En Guayaquil no dan a abasto las funerarias, por eso los cadáveres quedan en las casas. Lo mismo sucede en los hospitales. Pasan mucho tiempo allí y los sacan a las calles. Son imágenes alarmantes” describió el ex arquero de Independiente.

Guayas es el estado más golpeado por esta Pandemia. Las calles están vacías. 12 alcaldes de los 25 de la provincia dieron positivos de Coronavirus. Algunos están bajo tratamientos, otros en aislamientos a la espera de ser atendidos.

En otro orden, el ex Independiente se refirió a la dura situación que atraviesa el país por los abusos en las funerarias por los aumentos de precios. “Subieron los servicios fúnebres y los cajones (de 500 pasaron a 800 dólares). Se abusan de esta situación. También, crecieron los detenidos por no respetar la Cuarentena”, recalcó el golero nacido en la localidad de Guaymallén, hace 34 años.

En tanto, a partir de hoy, queda restringido la circulación de vehículos particulares en Guayaquil. Habrá restricciones más duras. Además, hay un colapso del sistema funerario porque algunas funerarias no estaban atendiendo, para evitar el contagio, y se incrementó en los últimos días la cantidad de fallecidos. Los levantamientos de cadáveres pasaron de 60 a 100 por día. Se agilizó la recolección de cuerpos en las calles y en las casas, pero existe un colapso en lo que tiene que ver con las sepulturas. Hay colas en las puertas del Cementerio “Jardines de la Esperanza” para enterrar a sus seres queridos, que en algunos casos llevan hasta 7 días sin poder hacerlo.

No obstante, hay un protocolo que deben seguir los familiares para sepultarlos. Solamente uno puede ingresar con el ataúd, visualizar el sitio y dejarlo ahí para que los empleados lo entierren. Luego, debe salir e irse para su casa. No pueden despedirlo como Dios manda.

En otro orden, el golero de la Liga de Quito se refirió a la dramática situación que padecen los que recién empiezan a tener sus primeros síntomas: “Se les piden que no vayan a los hospitales. Que se queden en sus casas porque en los centros de salud tienen más probabilidades de seguir contagiándose y no curarse, que si se quedan en sus domicilios. Es dramático “, describió.

Por último, del total de infectados en Ecuador, el 70% se concentra en Guayas. El presidente de la República, Lenin Moreno, dijo que las cifras son transparentes y que los registros estarían quedando cortos con lo que realmente pasa en esa región. Además, agregó que cuando estén listas las actas de fusión van a saber realmente la cantidad de víctimas. El gobierno cree que el 60 por ciento de su población se contagiará con el paso del tiempo.

La palabra de Martínez Montagnoli

Facundo Martínez Montagnoli es jugador de la Universidad Católica y tiene pasado en River. Vive con su mujer y sus dos hijas en las afueras de Quito, que no es el epicentro del contagio, pero se encuentra a 450 km del principal foco de infección: “Hace más de 22 días que estamos en nuestra casa. No salimos para nada. Donde vivimos la situación no es tan mala como en Guayaquil, donde la están pasando muy mal. Todo comenzó porque no tomaron las medidas pertinentes y la gente no respetó las ordenes de los ministerios. Es muy triste el panorama “, describió.

“Hay personas que dejan a sus familiares fallecidos en las puertas de sus casas porque no tienen donde llevarlos. Tampoco reciben una respuesta de los servicios de salud. Los sacan a las calles y los dejan tirados”, contó, angustiado.

Con respecto a los problemas sociales y políticos que genera esta pandemia, Martínez Montagnoli sentenció: “Hay personas que buscan desestabilizar a un gobernante para hablar mal de la ciudad mostrando imágenes que no son verdaderas. Existe un enfrentamiento muy feo entre la gente de Quito y la de Guayaquil que reclama que no recibe la ayuda necesaria para enfrentar la enfermedad. Es preocupante la situación y hay que manejarla con mucho más cuidado”, subrayó.

Por su parte, el ex delantero Millonario dio detalles del oportunismo de los comerciantes y la falta de stock de materiales de cuidado: “No se consiguen elementos de prevención. Hay faltantes en las farmacias, en los supermercados y en los hospitales. El club (Universidad Católica) consiguió comprar mercadería para colaborar con el faltante. Aportamos dinero todos los integrantes del plantel. Hicimos una vaquita y compramos barbijos, bata quirúrgica, alcohol en gel y respiradores. Al principio, hubo mucha gente que actuó en desesperación y no con cierta empatía. Y compraba en demasía. Hace poco subieron los precios. Y como no hay inflación fue una avivada de los vendedores. Hay muchos oportunistas que se aprovechan de la situación”, denunció Montagnoli.

Ante la falta de espacio en los entierros, el delantero de la Universidad Católica que hace 10 años se destaca en el fútbol ecuatoriano, contó: “Tengo imágenes de trabajadores que en un campo estaban arando la tierra, cavando pozos para tirar a los muertos”, relató Martínez Montagnoli, con mucha preocupación.