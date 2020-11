El mendocino Andrada, Armani y Montiel son los convocados por Scaloni del fútbol local

Los arqueros Esteban Andrada y Franco Armani y el defensor Gonzalo Montiel son los convocados del fútbol argentino que citó hoy el entrenador, Lionel Scaloni, para los partidos ante Paraguay y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.



Armani y Montiel, de River Plate, y Andrada, de Boca Juniors, se suman a la convocatoria del exterior de Scaloni y a partir de hoy empezarán a trabajar en el predio de la AFA en Ezeiza.



Con respecto a la primera doble fecha, se quedó afuera el mediocampista "xeneize" Eduardo Salvio.



Para completar el plantel solo resta que se solucione la situación del defensor Lucas Martínez Quarta, quien todavía no pudo salir de Florencia, Italia, por pedido de su club, Fiorentina, que aisló al plantel por un reciente caso de coronavirus.



El ex River Plate no pudo subirse al vuelo chárter que puso la AFA que salió anoche desde Madrid y la última posibilidad es que pueda viajar hoy o mañana.



Martínez Quarta se sometió a un hisopado y en caso de dar negativo en coronavirus podrá viajar.





De la convocatoria inicial, ya fueron desafectados Marcos Acuña y Paulo Dybala y se sumaron Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez.



Con estas variables, la nómina quedó de la siguiente manera: Arqueros: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa) y Agustín Marchesín (Porto).



Defensores: Nehuén Pérez (Granada), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Facundo Medina (Lens), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Gremio) y Leonardo Balerdi (Olympique Marsella) y Gonzalo Montiel (River Plate).



Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolás Domínguez (Bologna), Roberto Pereyra (Udinese), Alejandro Gómez (Atalanta), Ángel Di María (PSG), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (PSG), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham) y Guido Rodríguez (Betis).



Delanteros: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lionel Messi (Barcelona), Joaquín Correa (Lazio), Nicolás González (Stuttgart) y Lautaro Martínez (Inter).

Messi llegó a la Argentina junto a Di María y Paredes

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, llegó hoy a Buenos Aires en su avión privado junto a Leandro Paredes y Ángel Di María, quien retorna al equipo luego de más de un año.



El crack de Barcelona aterrizó pasadas las 9 al aeropuerto internacional de Ezeiza tras más de 13 horas de vuelo e inmediatamente se subió al micro que lo trasladó al predio de la AFA.



Tal como sucedió en la primera doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, el rosarino compartió su avión privado con sus compañeros y en esta ocasión viajaron junto a él Paredes y Di María, quienes a su vez primero se trasladaron de París a Barcelona.





Di María vuelve al seleccionado argentino luego de su participación en la Copa América de Brasil, en julio del año pasado.



El entrenador Lionel Scaloni todavía no anunció la convocatoria de los jugadores del medio local, por lo que estos tres futbolistas serán los primeros en sumarse a la concentración en el predio Julio Humberto Grondona.



Luego de los estudios médicos (test PCR y serológicos), el plantel tendrá su primera actividad a las 17.15 dividida en dos grupos.



El primer entrenamiento con el grupo completo será mañana a las 17.30.



Argentina recibirá el jueves a Paraguay en La Bombonera y luego viajará a Lima para enfrentar a Perú, el martes próximo.