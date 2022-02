El Lobo dio un nuevo paso en falso

Como sucedió en la primera jornada, Gimnasia y Esgrima de Mendoza dio otro paso en falso. El elenco de Diego Pozo no tuvo una buena noche en Resistencia y cayó 1-0 ante Chaco For Ever, en una nueva fecha de la Primera Nacional. Entre semana, el Lobo se medirá ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, en un duelo histórico

El equipo Mensana, que venía de perder en la fecha inicial ante San Martín de San Juan por la mínima diferencia, volvió a tropezar en el torneo en su visita al conjunto chaqueño. El único tanto del partido lo anotó Enzo Gaggi, a los 27’ de la primera etapa.

Gimnasia buscó por todos lados el descuento, con momentos de buen fútbol, pero no logró vulnerar la valla del equipo anfitrión. Hizo méritos suficientes, con puntos altos dentro de la cancha, pero careció de efectividad a la hora de convertir.

Ahora, el elenco que dirige Diego Pozo tendrá posiblemente el partido más importante del semestre. Enfrentará el próximo miércoles desde las 22 a Independiente Rivadavia en el Malvinas Argentinas, encuentro correspondiente a los 32 avos de la Copa Argentina. Sin dudas, es un partido histórico para ambos.

Luego del duelo ante la Lepra, Gimnasia y Esgrima recibirá a San Telmo en el Víctor Legrotaglie, el próximo domingo 27 de febrero, desde las 17:30, por la tercera fecha de la Primera Nacional.