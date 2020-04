El Lobo del Parque y un gesto que lo distingue con sus hinchas

En tiempos de pandemia por el coronavirus, Gimnasia y Esgrima se contacta con sus hinchas más veteranos para saber si pasan alguna necesidad o bien acompañarlos en medio del aislamiento.

A continuación podrán leer una emotiva carta abierta que escribió Gabriel Jiménez, un socio del Lobo que destaca la acción de la dirigencia mensana.

Grande por su gente

Es habitual que el mundo del fútbol apele a lugares comunes, frases hechas y un arsenal de cursilería en general. “Tal club es grande por su gente”, dice el hincha a ciegas y así vamos todos repitiendo cosas sin demasiado sentido (la pasión es así, lo sabemos y lo aceptamos). En muchos casos porque tampoco hay otra cosa de la que valerse para alimentar ese orgullo: ni campeonatos, ni ascensos, ni estadios; a veces solo queda la gente que alienta y sigue al equipo a pesar de las adversidades (y no es poco) pero ¿de qué sirven los trofeos, las instalaciones, o las glorias, si un club pierde su identidad, la razón de ser, el origen? Todos los grandes clubes de fútbol que hoy conocemos surgieron vinculados a lo social, y además jugaban a la pelota, sí. Quizás por eso a algunos hinchas a veces nos indigna tanto cuando oímos que quieren hacer sociedades deportivas, privatizaciones, etc, con nuestros clubes. Vale ir a la historia de cada uno (algunos centenarios) para ver de dónde y cómo se originaron, descubrir las ideologías que le dieron fuerza al surgimiento de cada uno, el por qué esas personas se organizaron en ese momento y levantaron ese “templo” al que nosotros hoy acudimos, quizás sin preguntarnos demasiado de eso.

Nueva Chicago, Argentinos Juniors, Atlanta, Ferro Carril Oeste, son algunos de estos casos en Bs As, pero en Mendoza también Gimnasia y Esgrima, San Martín, Atlético Argentino, Godoy Cruz… entre otros que también tuvieron un origen como respuesta a esa pulsión social llevada adelante por distintas iniciativas de jóvenes que quisieron modificar la realidad de un momento.

Escribo esto porque hoy llamaron a mi viejo desde el club para preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo, un trámite, o que lo asistan si es que no podía hacer algo él solo, debido a la pandemia actual y la cuarentena obligatoria instalada en el país. No solo llamaron a mi viejo, sino a todos los socios y socias mayores. Mi papá no necesita ayuda aún, pero ¿cuántos socios estarán en sus casas sin asistencia, encerrados o simplemente solos? ¿cuánto vale una llamada o una mano cuando estás solo? Solo quienes lo padecen lo saben .

¿De qué valen los campeonatos si no tenés con quién festejar? ¿Por qué nos abrazamos con el de al lado, muchas veces desconocidos totales? ¿Y por qué nos acordamos en ese momento de los que ya no están? Un club es una asociación de personas, sentimientos y voluntades, con un interés en común y seguramente también con muchas diferencias. Ya he visto antes en la gente de Gimnasia estos gestos cuando levantaron el remate, cuando restauraron Las terrazas, cuando tejían con alambre el cerco perimetral, cuando pintaron todas las tribunas, cuando organizaron colectas para ayudar a hinchas que tenían alguna enfermedad. Gimnasia es un club centenario, con tantas alegrías (ascensos, campeonatos, festejos) como tristezas (juicios, quiebras, descensos) pero siempre fueron más las veces que se levantó. El viejo Lobo sabe con quién cuenta en las malas, lo ve en la tribuna cuando le va mal y están los mismos de siempre, pero también lo ve afuera de la tribuna, en especial ahí.

Mens sana in corpore sana, sería una frase vacía si solo fuera un lema pintado en una pared. Alude a una perspectiva en la que se identifican algunos que entienden que el fútbol no es solo la pelota ni el folclore que lo rodea los fines de semana, la cosa va un poco más allá. A veces llega hasta la puerta de la casa de quien más lo necesita, como lo está haciendo hoy Gimnasia con sus abuelos, un club grande por su gente.

Gabriel F. Jiménez

Socio Nº 3927