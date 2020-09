El Leeds de Marcelo Bielsa no pudo ante el Liverpool en un partidazo

Se abrió el telón de la Premier League y el Leeds del argentino Marcelo Bielsa no pudo con el Liverpool, actual campeón, y perdió por 4 a 3 como visitante, en la fecha inicial de la competición inglesa.



Los goles de Liverpool fueron de Mohamed Salah (3m. PT, de penal, 32m. PT y 42m. ST, de penal) y de Virgil van Dijk (19m. PT), mientras que en Leeds anotaron Jack Harrison (11m. PT), Patrick Bamford (29m. PT) y Mateusz Klich (21m. ST).



Con este partido, Leeds regresó a la Premier League luego de 16 años en las categorías del ascenso inglés, lapso en el que cayó a la tercera división. Por su lado, Liverpool estiró a 60 partidos su invicto en condición de local.



Bielsa vivió el debut propio y de los suyos en la élite inglesa con diferentes reacciones aunque prevaleció la tranquilidad característica. En el saludo inicial con el alemán Jürgen Klopp se notó la barrera idiomática, ya que ninguno habla la lengua del otro y por eso fue breve y con una sonrisa.



En la antesala ambos se elogiaron y el teutón bromeó que en español sólo sabe pedir "una cerveza" cuando se le consultó sobre cómo imaginaba el cruce con el rosarino.



Además, en las diferentes imágenes televisivas, se observó a Bielsa, vestido con el clásico jogging y remera deportiva, festejar con mesura los goles y enojado cuando le marcaron por fallas propias, con un nervioso andar dentro de su "corralito".



Como se previó, el encuentro, con equipos dirigidos por Kloop y Bielsa, tuvo una gran cantidad de goles y mucho ritmo con ida y vuelta desde el primer minuto. Es que el ataque pasó a ser la única herramienta en Anfield, junto con la explotación de los espacios y el verticalismo asociado al vértigo constante.



De esta forma, el 3 a 2 en favor del local no sorprendió cuando finalizó la primera etapa, en la que Liverpool tuvo nueve tiros al arco contra un Leeds efectivo, que le sacó provecho a sus dos oportunidades en los pies de Harrison (11m.) y Bamford (29m.). Este dato se contrarrestó con la posesión, que en ese capítulo inicial se dividió en un parejo 51 a 49 para la visita.



Es verdad que Liverpool fue más desde el arranque, al punto que a los 3 minutos estuvo al frente con un penal de Salah y cada vez que se vio asediado encontró las vías del gol con un cabezazo de Virgil van Dijk (19m.) y otro tanto del egipicio.



Sin embargo, el equipo de Bielsa no retrocedió, se animó cuando pudo con salidas largas y cruzadas como método para saltar la presión alta de Liverpool pero pagó con creces cada falla en su propia área -mano en el penal, pérdida de la marca en el segundo y un rechazo corto en el tercero-.



El complemento se presentó diferente: Leeds, con menor intensidad, cuidó más la pelota, sin tanto ataque vertical y lateralizando más a la hora de asociarse; y Liverpool apostó a los duelos uno contra uno.



El campeón de la Premier perdonó permanentemente, lo que le dio una vida a Leeds. Y los de Bielsa la tomaron y la trasformaron en el 3-3 con una combinación entre el portugués Hélder Costa y el polaco Kilch, que remató de volea frente al brasileño Alisson.



La jerarquía del local se notó en los minutos finales, con una mayor resistencia física y lo ganó por una imprudencia del ingresado Rodrigo Moreno, que cometió un penal infantil sobre Fabinho y que Salah lo tradujo en el 4-3 y en el tercero de su cuenta.



En la próxima fecha, Leeds será local el sábado, desde las 11, contra el también reciente ascendido Fulham, al tiempo que Liverpool visitará el domingo, a las 12.30, a Chelsea.

: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joseph Gomez, Virgil van Dijk y Andrew Robertson; Georginio Wijnaldum, Georginio Wijnaldum y Naby Keita; Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané. DT: Jürgen Klopp.: Illan Meslier; Luke Ayling, Robin Koch, Pascal Struijk y Stuart Dallas; Kalvin Phillips; Hélder Costa, Pablo Hernández, Mateusz Klich y Jack Harrison; y Patrick Bamford. DT: Marcelo Bielsa.Goles en el primer tiempo: 3m. Salah (LIV), de penal, 11m. Harrison (LE), 19m. Virgil van Dijk (LIV), 29m. Bamford (LE). 32m. Salah (LIV)Goles en el segundo tiempo: 21m. Klich (LE) y 42m. Salah (LIV), de penal.Cambios en el segundo tiempo: 13m. Fabinho por Keita (LIV), 16m. Rodrigo Moreno por Bamford (LE) y Tyler Roberts por Hernández (LE), 20m. Curtis Jones por Henderson (LIV), 35m. Jamie Shackleton por Klich (LE) y 43m. Joel Matip por Arnold (LIV).Amonestados: Firmino (LIV).Árbitro: Michael Oliver.Estadio: Anfield Road (Liverpool).