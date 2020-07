El Lancha no se resigna y va por una experiencia olímpica

El escolta argentino Carlos Delfino, campeón en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, dijo hoy que su objetivo es "estar" en Tokio 2021, postergado por la pandemia del nuevo coronavirus, en la presentación de su llegada a VL Pesaro, de la Primera División de Italia.

"Mi objetivo es estar en Tokio. Ya he hablado con el entrenador Jasmin Repesa sobre el proyecto que tenemos que afrontar y espero estar a la altura, soy muy optimista y estoy muy orgulloso de haber tomado esta decisión", señaló Delfino.

"No puedo esperar para ir al gimnasio a entrenar. Me gustan los desafíos y todavía me siento competitivo", aseguró el basquetbolista santafesino en un video y un texto que publicó la página de su nuevo club.

El ex Detroit Pistons, Houston Rockets y Milwaukee Bucks, entre otras franquicias de la NBA, estuvo inactivo los últimos meses ya que no fichó para ningún equipo luego del ascenso en Italia con Fortitudo Bologno en el 2019 pero "nunca" se le pasó por la cabeza el retiro.

Luego de su fugaz tránsito por Boca Juniors (2017) en la Liga Nacional (LNB), Delfino vistió la camiseta del Fiat Torino (2018-2019), entidad de la que se alejó, luego de mantener una agría discusión con los propietarios.

El primer equipo italiano al que llegó el escolta resultó Viola Reggio Calabria, en donde permaneció dos años (2000-2002), tras jugar en Unión de Santa Fe.

"Ya me siento cien por ciento jugador del VL Pesaro. Para mí es un nuevo gran desafío, pero estoy muy feliz de estar aquí. Es un club histórico del campeonato italiano y en Pesaro hay una gran pasión por el básquet", cerró Delfino en su presentación oficial.