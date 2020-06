El lado B de Chilavert: habló de Maradona, Ronaldinho y debatió entre Boca y River

En dialogó con El Ciudadano, José Luis Chilavert, se refirió a la detención de Ronaldinho en Paraguay, se comparó con Michael Jordán, se metió en la disputa entre Boca y River sobre el dilema de perder una final de copa o descender a la segunda categoría, criticó la decisión de que se juegue sin descensos en el futbol argentino y se diferenció de Diego Armando Maradona: “Nunca voy a estar de acuerdo con él en lo que piensa. Somos el agua y el aceite”, remarcó el paraguayo.

¿José Luis como está pasando la cuarentena?

Disfrutando de estar encerrado y siguiendo las normas que dispuso el ministerio de Salud. Lo interesante es que es un virus invisible. De esta manera, mucha gente lo toma con liviandad y en Sudamericana minimizamos el Covid 19. Recuerdo que le pasó en su momento al ministro de Salud, Gines González García, quién había declarado que: ´El virus estaba muy lejos de Argentina y no iba a llegar´. Ahora, resulta que estamos inundados, tenemos muchos contagiados y el panorama es preocupante. También, hay que tener cuidado porque hay ciertos políticos que utilizan la pandemia para hacer sus negociados. En Paraguay, por ejemplo, la mayoría de los insumos que llegaron del exterior no sirvieron y quisieron venderlos al principio como si fueran insumos de primer mundo. Es penoso que lucren a costilla de la pandemia porque el pueblo está encerrado mientras algunos personajes de la política se vuelven millonarios. Lamentablemente no existe el fusilamiento sino le caería bien a esa gente.

¿Como observó la situación de Ronaldinho en Paraguay?

Sigue preso y está bien. Usó pasaporte paraguayo falso. Esta perfecto que siga detenido hasta que se encuentre a todos los culpables. Queremos saber quién le facilitó la documentación, porqué medio vino y cuál era su misión en Paraguay. La jefa de todos los secuaces es Dalia López, quien está prófuga y debería hablar con lujos de detalles sobre cómo llegó el brasileño al país. La verdad me cuesta creer que Ronaldinho allá cometido ese error tan infantil. Es increíble. No tengo relación con él. Las leyes existen para todos y deben ser parejas. Estuvo detenido y presentó una garantía para tener un arresto domiciliario. Hoy, permanece en un hotel. Es terrible y muy grave lo que ha hecho. Si a mí me pasa lo mismo en Brasil, estaría detenido y en un calabozo incomunicado.

¿Qué es Vélez para usted?

Es mi casa, la casa blanca. Todos los años que he vivido con mis compañeros en la década del 90´fueron increíbles, imposible que se repitan. Los jugadores fueron héroes como también los integrantes del cuerpo y los dirigentes. Nosotros logramos todo sin la ayuda de nadie. No salimos campeones con la ayuda de la Conmebol. No tuvimos diuréticos. Solos, le ganamos a todos.

¿Porque habló de diuréticos? ¿Se refiere a los dopajes de River que denunció en su momento?

Hay muchas denuncias de las cuales la justicia internacional tendrá que dar su veredicto. Van a salir a flote todas las cosas mal hechas que la Conmebol ha tapado. Son situaciones que la justicia va a investigar y las denuncias están hechas. Todas las agresiones que sufrieron los aficionados del club Wilstermann en el hotel y la denuncia de su arquero que manifestó que el partido fue muy extraño. Se viene un momento para sanear lo que es el mundo del futbol. No se puede vivir contaminado. No pueden tener beneficios los clubes que le caigan mejor a los dirigentes de turno.

Recuerdo que en su momento contó que tuvo chances de jugar en Boca y River. A propósito, ¿es peor perder una final de Copa Libertadores o irse al descenso?

"Irse al descenso es un trago muy amargo, difícil de poder superar. Para ambas cosas uno debe estar preparado, pero es peor irse al descenso, es más doloroso"

Quedó muy marcada una frase suya “No has ganado nada”. Muchos la comparan con la de Michael Jordán. ¿Observa un perecido entre ustedes en cuanto a las ansias de ganar todo? ¿Se nace con eso o se hace?

Se nace, uno lo trae en los genes. A uno no le gusta perder en nada. Uno se exige día a día. Si trabajas en un grupo de jugadores, trata de dar lo mejor. Y ser líder. Y en esa función, uno debe saber pinchar con una picana en el tuje a los compañeros para que no se relajen. Así es un líder positivo, como lo fue Jordán, un genio no solamente para el básquet. Es una muestra de lo que es él y su categoría para aquellos jugadores que son mediocres, no tienen las ganas y ese amor propio. Hay gente que padece ese temor al fracaso que siempre los mediocres tienen. Ahí es cuando aparece el líder que lo debe sacar adelante. Y utilizar palabras duras. Yo he insultado y me pelee con compañeros a sopapos dentro del vestuario para que reaccionen y salgan a jugar a un nivel excelente para ganar el partido. El fútbol es una profesión tan corta que el dinero que pierdes no lo recuperas. Hoy en día, se facilita mucho jugar en primera división. Yo siempre mantuve la disciplina. Tuve compañeros que llegaban borrachos al entrenamiento. Como yo era uno de los primeros en llegar, tenía que llevarlo a bañar bajo la ducha y darle un café para que se mantenga despierto. Luego, tenía una práctica normal. Me la pasaba hablándole al oído para que reaccione al explicarle que es importante en la mitad de la cancha.

¿Está de acuerdo con la decisión que tomaron los dirigentes argentinos de terminar la temporada antes?

No, para nada. Se apresuró en tomar esa medida Claudio “Chiqui” Tapia. Había que esperar un poco más. Ver como evolucionaba la pandemia. El fútbol maneja muchos intereses y también mucha gente. La preocupación pasa porque los clubes no tienen ingresos para sostener a sus empleados, a los entrenadores y utileros. Esta decisión los perjudica y no beneficia al fútbol. Y otra cosa que le hace mal es derogar el descenso, un daño terrible.

¿Se puede jugar sin descensos?

Creo que no. Influye mucho los intereses políticos con los amigos. Hay que competir y darles la libertad a todos. Le hace mucho daño al fútbol jugar sin descensos. Es bueno competir y demostrar que uno es mejor. Los que hicieron mal los deberes deberán descender. No obstante, el jugador queda expuesto y es el más perjudicado. A los futbolistas del mundo le pidieron que se bajen sus sueldos, pero no escuché a Domínguez solicitar que disminuyan los ingresos millonarios que tiene la Conmebol. Hoy en Paraguay para paliar la crisis del coronavirus hay futbolistas que venden empanadas para darle de comer a sus familias y poder sobrevivir a la pandemia. Eso es terrible. Yo voy a pelear siempre contra eso.

¿Qué le pareció la vuelta del futbol sin gente?

Me encanto verlos otra vez, pero hay cosas que llaman la atención. Si los jugadores fueron testeados, están sanos y no tiene el covid 19, entonces ¿Porque cuando convierten un gol no pueden abrazarse? ¿Por qué no se pueden saludar? Cuando hay un córner están todos juntos en el área, se escupen, se testean en la nuca, se hacen de todo y están pegados. Esa incoherencia a uno le molesta. Después, les advierten a los futbolistas que no besen la pelota ni su camiseta. Son normas ridículas que no se entienden. Creo que en Sudamérica la vuelta del futbol será difícil y complicada porque queremos siempre romper las reglas. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago.

¿Cómo lo ve a Maradona como técnico?

Tenemos diferentes líneas de pensamiento. A él le encantan los hermanos Fidel y Raúl Castro, Hugo Chávez y Nicolas Maduro. Yo soy totalmente opuesto. Me encanta el capitalismo. Los dos venimos de cuna pobre. No entiendo cómo se puede estar a favor de los dictadores y asesinos que maltratan a la gente humilde y los matan de hambre por pensar distinto. Nunca voy a estar de acuerdo con él, jamás. Somos el agua y el aceite. Pero como entrenador lo veo bien, ojalá que continúe en Gimnasia. Pero observo que las personas que lo rodean no lo protegen porque les encanta hacer negocios a sus espaldas y lo explotan…

Faustino Asprilla en su momento contó que un sicario le ofreció matarlo a usted por una pelea que tuvieron durante un partido en 1998. ¿Supo de esa historia?

Si la leí, pero él está haciendo el documental de su vida y debe contar en uno de los pasajes algo que llamé la atención y contó ese hecho. No le di mucha importancia. Ahora, si pasó en serio, él fue cómplice. Si por ahí me hubieran matado, él hubiese sido uno de los culpables por no haberlo denunciado.

Por último, ¿Se peleó con algún jugador fuera de la cancha alguna vez?

Con ningún futbolista, pero si con empresarios de fútbol.