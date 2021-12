El Kun podría ir al mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina

La noticia del fin de la carrera de Sergio Agüero como jugador profesional de fútbol cayó como un baldazo de agua fría para todo el mundo del deporte. Si bien se especulaba con que el Kun se viera forzado a tomar esta decisión debido a los problemas cardíacos que le fueron diagnosticados, el anuncio hecho por él mismo este miércoles generó el impacto digno de la pérdida de una figura tal para los fanáticos.

Pero no todo es tristeza y nostalgia para quienes apoyan al ahora ex delantero del FC Barcelona y la Selección Argentina, ya que se especula con que podría acompañar a la delegación del equipo nacional en el próximo campeonato mundial de Qatar.

Todo empezó luego de que el goleador del Manchester City oficializara su retiro, convirtiéndose rápidamente en tendencia de Twitter. Sus hinchas de la selección y admiradores publicaron miles de mensajes de apoyo, pero también empezaron a gestar la idea de que el Kun pueda viajar a la Copa del Mundo con la Scaloneta el año que viene.

La gente sabe que Agüero no sólo era una pieza de peso en el plantel por su infinito potencial goleador, sino que su influencia en el grupo siempre fue positiva para el conjunto nacional. Su larga trayectoria vistiendo la camiseta argentina, su larga amistad con Lionel Messi y la experiencia como goleador internacional serían más que suficientes para darle el gusto a los fanáticos y subir al recién retirado al avión con rumbo a Qatar.

Pero según plantearon varios tuiteros, la conveniencia de que el Kun integre la delegación mundialista no se resume sólo a lo anímico para el y sus ex compañeros; es que, en los últimos años, el ex delantero se convirtió en una figura del streaming y los videojuegos, y por eso muchos fantasean con que el carismático goleador pueda mostrarnos una versión íntima de los jugadores de la Selección en transmisiones exclusivas desde las concentraciones.

Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no se ha expedido oficialmente al respecto de este conmovedor gesto de los hinchas argentinos con el Kun. No obstante, ya hay algunas fuentes y medios de comunicación confirmando que es una posibilidad seria.