Gastón Grassi vive en Salto (provincia de Buenos Aires), es futbolista en el club Defensores de Salto, tiene un negocio donde fabrica y vende mates, más termos artesanales. Su negocio se llama “Mate Salto”.

En junio de este año recibió un mensaje que le cambió la vida. Se trataba de un mensaje de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, que estaba buscando hacer un regalo original para Leo.

En diálogo con El Interactivo

-Tenés una empresa que se llama Mate Salto.

-Desde el mensaje de Antonella, la mujer de Leo para hacerle el regalo me ayudó muchísimo. Cambió mucho, si bien teníamos buenas ventas, nos ayudó gracias a la mención de ella en Instagram. Muy agradecidos con Antonella y Leo.

-Nosotros ya hacíamos personalizados de lo que quieras, hacemos rostros, banderas, escudos en tu mate. De Messi hemos hecho, de clientes fanáticos. Nos llegó un mensaje al privado de Antonella, primero nos fijamos si era verdad o mentira, con todo esto de las redes. Nos preguntó si hacíamos envíos al exterior y eso nos ayudó a hoy hacer envíos fuera del país. Nos contactamos con ella y nos hizo el pedido. Estábamos sorprendidos. Uno se da cuenta la humildad que tiene esa familia por redes sociales, o cuando salen en televisión, obviamente que un mensaje de esa dimensión costaba creer.

-¿La empresa tuvo que expandirse después de esto?

-Habíamos hecho a muchos jugadores argentinos, muy buena onda todos. También le hicimos llegar uno a Luis Suárez con Antonella. Ella tuvo la buena onda de entregárselo, le hizo un regalo a la mujer de Luis. El otro día vimos una historia donde se veía a Luis que estaba sentado tomado mate con el termo nuestro, así que estamos súper contentos. Nos subieron mucho las ventas, las consultas, estuvimos mucho tiempo para responder todos los mensajes que teníamos. Tratando de responder todo, de la mejor manera posible. Eran muchas las consultas, fue impresionante. Antonella nos mencionó en su historia y explotó el Instagram.

-¿Cómo nació el proyecto antes de Antonella?

-Yo estaba jugando al futbol en Atlanta de Buenos Aires, para no hacer solo futbol me quería distraer en otras cosas. Desde los 3 años juego, y arranqué con estos mates que eran una novedad hace 3 a 4 años. Los llevé a los vestuarios y me compraban mis compañeros. Después armé el Instagram y me fue yendo bien. Acá estamos.

-La arranqué solo, me ayudaron mi papá y mi mamá muchísimo. Ahora estoy con mi viejo trabajando y pude darles trabajo a tres amigos y mis primos. Somos como cinco trabajando juntos, todos los días. Siempre con cosas para mejorar, pero estamos trabajando contentos.

- Para mí el mejor es el mate de calabaza. Ahora la gente se está llevando mucho los de acero inoxidable que lleva menos cuidado y son más higiénicos. Siempre recomiendo el de calabaza, el clásico y amargo para mí es el mejor. La cuenta de instagram es @matesalto y nosotros tratamos de responder lo antes posible”.