El histórico entrenador de básquet, Juilo Lamas, podría cambiar de deporte

Julio Lamas es uno de los grandes e históricos entrenadores de básquet de nuestro país. El DT de 57 años, no solo estuvo al frente de la Selección argentina en 2 oportunidades, sino que además fue campeón de la Liga Nacional en 5 ocasiones con Boca Juniors, Ben Hur, Libertad de Sunchales y San Lorenzo de Almagro (en dos ocasiones).

Sin embargo, su vida deportiva podría dar un giro de 180° en cuestión de días. La novedad no parte decididamente de él, sino que lo tiene al exfutbolista Abel Balbo, como protagonista principal.

La realidad marca que el exdelantero que fue mundialista en Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998 con la Albiceleste, y visitó las camisetas de Newell's, River Plate, Boca Juniors, Udinese, Roma, Fiorentina y Parma de Italia, está próximo a iniciar su carrera como director técnico. Ante este panorama, se encuentra en proceso de armado de su cuerpo técnico y su idea es sumar a Lamas como parte del mismo.

En las últimas horas, Balbo dio una entrevista en ESPN y al ser consultado sobre esta particular decisión, afirmó: "Estoy armando mi cuerpo técnico para dirigir y Julio Lamas es mi primer elegido. Es un conductor de primera línea. Estoy convencido, no le tengo miedo a la crítica. Julio va a ser importantísimo como mi mano derecha. Es una persona del mundo del deporte, muy inteligente, me va a ayudar muchísimo en la gestión de grupo".

"Lógicamente, no va a ser entrenador, no va a estar entrenando al equipo, pero le va a dar seriedad al proyecto. Es un 10 y quiero todos 10", concluyó.