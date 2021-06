El fútbol femenino de Mendoza tendrá un fin de semana inolvidable

Este sábado y domingo desde las 10 de la mañana, se escribirá el capítulo más importante de la historia del fútbol femenino de Mendoza. Y es que las finales de la Copa de Oro (Gimnasia vs Las Pumas) y Copa de Plata (Deportivo Maipú vs FADEP) se disputarán en el estadio Malvinas Argentinas y tendrán la transmisión del canal deportivo nacional DeporTV. Sin dudas, un hito para una disciplina que no para de crecer en su rama femenina.

En diálogo con El Ciudadano, Giuliana Díaz, presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol Femenino y una de las principales gestantes de lo que va a suceder este fin de semana, destacó cómo se fueron abriendo las puertas de este logro inolvidable: “Hubo mucha perseverancia, las oportunidades no llegan, hay que buscarlas. El subsecretario de Deportes (Federico Chiapetta) estuvo desde el primer momento con nosotras. Hacía mucho que queríamos que las finales se hicieran en el Malvinas Argentinas, pero primero estaba la prioridad de la Copa América, que por supuesto lo entendíamos. Cuando se bajó el torneo, me comuniqué con Federico y le pedí que apostáramos al femenino, y él sin dudarlo nos dio el okey”.

Pero si no hubiera sido suficiente el escenario principal de la provincia, llegó el interés de la televisión a nivel nacional: "Una cosa lleva a la otra y más cuando se hacen con el corazón. Así fue que cuando se empezó a viralizar que las finales iban a realizarse en el estadio mundialista, desde DeporTV se comunicaron primero conmigo y luego con el consejo de la Liga, donde nos expresaron el interés que tenían de venir a Mendoza a transmitir las finales. Es una señal que viene apostando mucho al deporte femenino, por ejemplo transmitieron la Copa Libertadores de mujeres en su totalidad, la cual se realizó en Buenos Aires. No hay dudas de que para la disciplina, lo de este fin de semana es un antes y un después”, opinó Díaz.

Finalmente, la dirigente y periodista resaltó que "este es el piso de un proyecto que no tiene techo. Próximamente queremos avanzar con las inferiores para incluir más categorías y competencias, algo que es sumamente importante para mejorar el nivel de nuestro fútbol. También quiero posicionar a la Selección mendocina, a principios de este año íbamos a viajar a San Luis para medirnos con grandes equipos del ámbito nacional, pero la pandemia nos frenó eso. Finalmente queremos hacer una Copa Mendoza, para poder tener diferentes encuentros con clubes que no estén afiliados directamente a la Liga Mendocina, entre otros proyectos”, sentenció.

Serán dos veladas históricas, más aprovechando la televisación en tiempos de pandemia. Incluso Estefanía Banini, futbolista mendocina y símbolo de la Selección argentina, también aportó su granito de arena para la difusión de las finales. Ellas, de a poco, se van ganando el lugar que siempre merecieron tener en el fútbol.