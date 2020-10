El FIFA 21 se lanza este viernes pero te contamos cómo podes jugarlo antes

Desde que se anunció el lanzamiento del FIFA 21 las expectativas de los gamers no han parado y no es para menos. Es uno de los juegos deportivos más populares en el ámbito electrónico y los fanáticos no paran de pensar con que serán sorprendidos por EA Sports.

La mala noticia es que como el lanzamiento está previsto para este viernes, muchos no quieren aguardar a ver lo novedoso del juego, teniendo en cuenta que esta edición no cuenta con demo como las anteriores. Pero acá te vamos a contar una manera para que, si no resistís hasta el viernes, puedas probar este tremendo juego desde este mismo momento si así lo deseás.

Se trata de EA Play, un servicio que ofrece EA Sports en donde hay que suscribirse a un sistema perteneciente a la empresa en donde se puede acceder a juegos gratis, obtener descuentos para comprar otros y sobre todo, que es lo que más atrae a los gamers, poder probar el lanzamiento antes de que se produzca. Por suerte, el FIFA 21 está incluido en este ítem.

Para poder obtener el juego antes de su presentación oficial se debe ingresar a la página de EA Play, especificar la plataforma a utilizar y registrarse. La mala noticia es que no es gratuito pero da la opción a poder disfrutar el juego antes.

El costo

Se puede pagar de manera mensual o anual, en el primer caso el costo es de $369 mientras que anualmente la cifra es $2.199, lo que significa un 50% de ahorro. Una vez concluida la suscripción, el usuario solo deberá acceder y disfrutar de este juego como del que también ofrezca la plataforma.

Si bien la situación económica no es la adecuada para invertir en algo por el estilo es la única manera de que puedas disfrutar del FIFA 21 antes que el resto de los mortales, que deberán aguardar al viernes para el lanzamiento oficial. ¿Resistirás la tentación o te suscribís y te sacás las ganas?