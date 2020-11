El poder más grande que demuestra Diego Maradona es haber unido todos los ámbitos, fuera del fútbol, tras conocerse la triste noticia sobre su muerte.

La pasión y admiración por el Diez no conoce fronteras y se llora su partida en todo el mundo y hasta en el mundo de la música. De hecho, los integrantes de la mítica banda de rock, Queen, compartieron en sus cuentas de Instagram una imagen de cuando Maradona acudió a un show de la banda británica en nuestro país.

Tanto Brian May como Roger Taylor, guitarrista y baterista del grupo musical recordaron con mucho dolor el encuentro con el astro argentino y lo que significó para ellos.

"Mitad ángel, mitad diablo, decían ... y todo genio. Más grande de todos los tiempos? No lo sabría. Pero un talento maravilloso. Disfrutamos pasar tiempo con él cuando tocamos en el Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires en 1981. Y él subió al escenario con nosotros, con un rugido masivo. Y esa es mi camiseta que lleva aquí... Dios lo bendiga. RIP (descansa en paz) DIEGO MARADONNA. Muy joven. Muy triste. Ojalá hubiera podido llevarle a mi cardiólogo para salvarlo como yo me salvó. Bri" expresó May.

Por su parte, el baterista Taylor expuso esto en su red social:

"RIP (Descansa en paz) Diego. Recuerdos de nuestro primer show en Argentina donde presentaste nuestro show".