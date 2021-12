El dolor de Roberto Saporiti por la muerte de Hugo Maradona

La familia Maradona está de luto por el repentino fallecimiento de Hugo, hermano de Diego Armando Maradona. Tenía 52 años cuando esta mañana en su casa de Italia, tuvo un paro cardíaco. Muchos manifestaron sus condolencias, entre ellos, Roberto Saporiti, exentrenador de Argentinos Juniors y el hombre que hizo debutar a Hugo en primera.

“La muerte de Huguito, como me gustaba decirle, me sorprendió. Después del fallecimiento de Diego, hubo mucha gente de Europa que me pidió el número de él porque querían realizar una película, así que estuvimos en contacto por Whatsapp. Él estaba bien de salud, por eso me sorprende la noticia”, resaltó en diálogo con el programa radial Minuto 91.

Sobre el debut de Hugo, Saporiti recuerda: “Tenía 16 años. Yo lo había incorporado al plantel de primera, que tenía muchos experimentados y rápidamente se hizo querer. Imaginen que no era fácil tener ese apellido, pero créanme que fue un gran jugador del fútbol, de hecho, jugó alrededor de 20 años como profesional”.

Y agregó: “Hugo incluso disputó la Copa Libertadores en Argentinos Juniors. Luego tuvimos la posibilidad de jugar un torneo amistoso en Italia en 1986 con Génova, Sampdoria y el Milan. Me acuerdo que Diego fue a ver a su hermano y revolucionó todo Génova”.

Finalmente, el DT describió al Turco como futbolista: “Era un jugador de muy buena técnica. Mucha personalidad dentro del campo de juego. No se puede comparar con su hermano porque Diego es irrepetible. Pero Hugo muchas veces jugó detrás Castro, Borghi y Ereros en ese gran equipo de Argentinos Juniors. E incluso cuando Claudio(Borghi) no pudo estar, Hugo jugó de 9, saliendo del área y conectándose con sus compañeros”.