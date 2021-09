El día que San José se vistió de fiesta

Como un auténtico aprendiz de brujo, Juan Muñoz había aprendido mucho al lado del maestro Pancho Ontiveros. El ojo para detectar talentos, la sagacidad para poner en la cancha el mejor equipo posible y el poder de decisión para cambiar lo que haga falta.

Y se había preparado para cuando le llegara la ocasión. Salvo un paso en Boca de Bermejo y como ayudante de campo de Francisco Ontiveros en Argentino, Juan Muñoz no había agarrado nunca una primera división en exclusividad.

Una noche, la dirigencia del club de San José lo mandó a llamar y no es un decir porque vivía a una cuadra de la cancha.

“Muñoz ¿le gustaría hacerse cargo de la Primera?”, le preguntó Jorge Blanco, el presidente académico en plena reunión directiva.

Canterano e hincha de Argentino, el recordado Panza dijo que sí. Era lo que había soñado toda su vida. El almanaque decía fines de marzo de 1995 y estaba a punto de comenzar a escribirse la gloria del Viejo Atlético: ser campeón luego de 36 años de espera.

Un 17 de setiembre, Juan el Panza Muñoz, atendió a El Tapón para recordar el proceso de aquel título, una celebración que conmovió a San José y sus alrededores. Meritorio por muchos motivos como lo explica el Panza en la nota. Fue con un plantel conformado por un 98 por ciento de jugadores surgidos del club y en una Liga Mendocina que salvo Godoy Cruz (en ese entonces en la Primera Nacional de AFA) tenía al resto de los clubes jugando el certamen autóctono.

“El primer partido lo había dirigido Carlitos Molina (otra gloria del club). Me acuerdo que aún estaba abierto el libro de pases y me preguntaron cuántos refuerzos quería. Les dije que solo necesitaba un número 9. Me miraron con cara de sorprendidos, ellos pensaban que estaba loco”, recuerda Muñoz quien agrega: “Les pedí que me trajeran a Luis Farina, de Rivadavia, a quien había visto jugar y sabía que me podía rendir”, añade.

- ¿Por qué pediste un solo refuerzo?

-Porque conocía bien a los jugadores del plantel y sabía que me las podía arreglar con ellos. Había tenido en inferiores a la mayoría y sabía cómo hablarles. Era un plantel fuera de serie, con chicos muy humildes y otros más grandes que eran unos señores.

-Y no te equivocaste con Farina.

-Para nada (se ríe). Le costó un poco adaptarse y en el comienzo los hinchas mucho no lo querían. Pero después se fue ganando la confianza y el cariño con sus goles. Era un jugador entraba justo en el esquema, porque teníamos gente de buen pie y él un oportunista.

- ¿Emeterio Lucero, era como tu as de espadas?

-Uhh el Turco, era un fenómeno como persona y jugador. Tenía una mentalidad ganadora y sumado a su experiencia era fundamental para el equipo. Hoy lo cuento, porque es gracioso. Al Emeterio le gustaba salir y con el Profe Carlitos Agüero sabíamos que por ahí se acostaba o casi ni dormía y yo lo retaba. ‘Más te vale que mañana seas la figura de la cancha’. ‘Quédese tranquilo, profe’, me decía él. El domingo era el primero en llegar al vestuario y efectivamente la rompía en la cancha. Un crack, el Turco.

-Perdieron algunos partidos, pero a medida que el campeonato avanzaba aparecían como candidatos.

-Sí, me acuerdo que les ganamos a Gimnasia e Independiente de visitantes y empecé a ver que el equipo estaba bien, que tenía chapa de candidato. Tenía una base titular, pero a veces rotábamos y nadie se quejaba. Había una humildad grande. Te pongo el caso de Ariel Morichetti, que era titular y a veces entraba Derrigo, y todo bien, ni una queja por tener que ir al banco. Y así todos, un ejemplo de deportistas.

Un equipo que ganaba firmeza

El equipo ganaba y sumaba confianza. En el arco Fermín Sedano, era uno de los mejores porteros del torneo. La defensa formaba con Cristian Gautier (papá de Hernán posteriormente jugador de Independiente Rivadavia), Braulio Malito, Evaristo Lucero y Cristian Munafó. El mediocampo estaba conformado por Emeterio Lucero, Miguel Chiqui Gallardo, Rodolfo Palazetti y el Gato Marcelo Gerardi. Los atacantes eran Farina y Fabián Derrigo.

Claro que también jugaban Sergio Mosconi, Mauricio Lucero, Fabián Gamboa, Mariano Correa, Ariel Morichetti, Andrés Lamotta, Juan Funes, Gastón Gómez, Rodrigo Carmona, entre otros.

Fueron pasando fechas y claramente asomaba un rival dispuesto a pelearle el título a la Academia: Leonardo Murialdo.

El Canario, que tenía entre sus filas al delantero Diego Rivarola (años después se convirtió en figura de la Universidad de Chile) había derrotado al Boli en la primera rueda 3 a 2 y con su fútbol vistoso y efectivo se anunciaba como serio aspirante al campeonato.

Ambos equipos volvieron a enfrentarse a seis fechas de la finalización del torneo. Argentino se tomó revancha ganándole 1 a 0 con gol de Farina y quedando como único puntero del torneo.

De allí en más fue palo y palo hasta la última fecha en la que la Academia recibía en su cancha al Deportivo Guaymallén.

Fue el 17 de setiembre de 1995 una tarde que tuvo el plus de un viento Zonda. El fenómeno climático había hecho subir la temperatura y las pulsaciones, adentro y afuera del campo de juego.

Argentino llegaba al duelo contra el Italiano con 51 puntos y Murialdo con 49. Es decir que, con una victoria, el Atlético Argentino se consagraría campeón, pero una derrota y el triunfo de los de Villa Nueva desataría la celebración del once Canario.

No pintaban bien las cosas para el equipo de Juan Muñoz que, a los 10 minutos, perdía 1 a 0. Braulio Malito quiso dársela a Sedano y el viento en contra jugó una mala pasada. La pelota salió como catapultada y se clavó en el ángulo del arco de Fermín. Para colmo, Murialdo comenzaba a ganarle a Luján y por unos instantes era el campeón.

Diez minutos después, Fabián Derrigo empataba el pleito y con la igualdad en puntos, había final entre los sanjosinos y villanuevenses. Sin embargo, a los 20 de la segunda etapa, el Gato Gerardi marcaba el gol del triunfo y el del campeonato.

Y nuevamente la voz del Panza Muñoz. “Nunca puse en dudas que íbamos a salir campeones. Yo los veía bien. Ese gol de Malito fue apenas un pequeño accidente, les dije que mantuvieran la calma, que jugáramos como sabíamos porque lo íbamos a dar vuelta”.

-Ese día pusiste de 5 a un chico que era delantero

-Sí, no podía jugar el Chiqui Gallardo y Cristian Espinoza (después se fue a Estudiantes de La Plata) jugó en su lugar porque tenía una técnica y una clase para jugar en cualquier puesto. Por eso durante la semana trabajamos con él para que fuera titular.

- ¿Qué sentiste cuando llegó el gol de Derrigo?

-Fue un gran desahogo, pero no quería festejar todavía porque quedaban muchos minutos. Seguía dando indicaciones, no quería que nos desconcentráramos. Falta tan poquito y si bien se entendía que la gente estuviera tan emocionada, nosotros teníamos que mantener el orden.

- ¿Y cuando terminó el partido?

-Uhh, ahí si nos descargamos. Era por lo que habíamos trabajado tanto. El sueño cumplido del hincha. Como jugador no había jugado mucho en Primera y me fui a jugar a La Consulta, entonces lo que no pude lograr como jugador lo logré como técnico. Mis viejos, mis tíos, mi familia eran hinchas del club y lógicamente también lo fui yo.

-Han pasado 26 años de este título y en diciembre se cumplirán 25 del último campeonato en el que también fuiste el entrenador. ¿Qué te provoca eso?

-Es una satisfacción enorme haber quedado en la historia del club. No tiene precio. Espero que pronto la gente de Argentino pueda volver a vivir otra alegría como aquella. Se lo merecen sus hinchas y este club por todo lo que le ha dado y le da al deporte mendocino.

Fermín Sedano: “Fue un momento muy emotivo”

El arquero del Atlético Argentino también esboza sus recuerdos sobre aquella consagración en 1995.

“Contra Murialdo veníamos cabeza a cabeza. En el partido contra ellos, empatábamos 0 a 0 y en una de las últimas jugadas, el arquero de ellos (Antonio Payero) fue a buscar una pelota que se iba al córner, el Turco Lucero se le anticipó y se la cacheteó a Farina para que convirtiera. Sacamos tres puntos fundamentales. Cuando el Gato Gerardi hizo el segundo gol contra Guaymallén empezamos a sentirnos campeones. Fue un momento muy emotivo, muy lindo porque fue una de las últimas veces que las cuatro tribunas estaban absolutamente llenas con hinchas de Argentino”, puntualizó.

”Estábamos seguros que íbamos a ser campeones, porque teníamos un grupo único, que amaba la camiseta, que venía de inferiores y nunca claudicaba. Nos jugábamos a morir y en las últimas siete fechas antes del partido con Guaymallén no nos habían hecho goles y estábamos firmes. La gente estaba muy esperanzada y eso junto a la charla que nos dio el Panza antes del partido, fueron el combustible para celebrar”, afirmó.

Posiciones

1. Atlético Argentino 54

2. Leonardo Murialdo 52

3. Gutiérrez/Martelén 51

4. Huracán Las Heras 47

5. Deportivo Guaymallén 42

6. Atlético San Martín 41

7. Gimnasia y Esgrima 39

8. Atlético Palmira 38

9. Godoy Cruz Antonio Tomba 34

10. Independiente Rivadavia 33

11. Luján Sport Club 25

12. Andes Talleres 22

13. Deportivo Maipú 21

14. Jorge Newbery 3

Campaña: PG: 15 PE 9 PP 2 GF 49 GC 17. El goleador del equipo fue Luis Farina con 13 tantos.

La campaña

1- Atl. Argentino 1-1 Independiente Rivadavia

2- Huracán LH 1-1 Atlético Argentino

3- Atlético Argentino 2-0 Luján Sport Club

4- Gutiérrez/Martelén 2-3 Atlético Argentino

5- Atlético Argentino 0-0 Atlético Palmira

6- Godoy Cruz A.T. 1-1 Atlético Argentino

7- Atlético Argentino 2-3 Leonardo Murialdo

8- Gimnasia y Esgrima 0-2 Atlético Argentino

9- Atlético Argentino 4-1 Jorge Newbery

10- Atlético Argentino 0-0 Atlético San Martín

11- Deportivo Maipú 1-2 Atlético Argentino

12- Atlético Argentino 3-1 Andes Talleres

13- Deportivo Guaymallén 0-0 Atl. Argentino

14- Independiente R. 1-2 Atlético Argentino

15- Atlético Argentino 0-1 Huracán LH

16- Luján Sport Club 1-5 Atlético Argentino

17- Atlético Argentino 0-0 Gutiérrez/Martelén

18- Atlético Palmira 2-2 Atlético Argentino

19- Atlético Argentino 3-0 Godoy Cruz A.T.

20- Leonardo Murialdo 0-1 Atlético Argentino

21- Atlético Argentino 2-0 Gimnasia y Esgrima

22- Jorge Newbery 0-6 Atlético Argentino

23- Atlético San Martín 0-0 Atlético Argentino

24- Atlético Argentino 2-0 Deportivo Maipú

25- Andes Talleres 0-3 Atlético Argentino

26- Atl. Argentino 2-1 Deportivo Guaymallén