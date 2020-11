El deseo de Maradona que dejó por escrito con su última voluntad

Mientras se realiza el último adiós a Diego Maradona, quien murió este martes a causa de un paro cardíaco, se supo que el Diez habría firmado un documento especificando su último deseo.

En el papel, el ex entrenador argentino especificaría que una vez fallecido habría solicitado ser embalsamado y exhibido para que "el día que me muera quiero estar yo, quiero que la gente me salude a mí”.

Según manifestaron fuentes cercanas a su entorno íntimo, la familia aún no ha obtenido esta carta y no hay nada decidido de manera oficial. Por lo informado, Maradona será trasladado al cementerio Jardín de Bella Vista y recién ahí le entregarán este petitorio a sus seres queridos.

"Yo, Diego Maradona, en uso de mis facultades, quiere dejar expresada mi voluntad para el día de mi muerte, que es que me embalsamen y me exhiban" detalla el texto que tendría estampada la firma del mejor futbolista de todos los tiempos.

El mismo será sometido a estudios para verificar y constatar la firma de Maradona y luego su entorno íntimo comunicará qué decisión se tomará.

Maradona murió de una “insuficiencia cardíaca aguda en un paciente con una miocardiopatía dilatada” en su casa del barrio Villa Nueva, del Tigre.