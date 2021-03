El Clásico Vendimia quedó para el experimentado Macklin

Macklin, con el número 9, y con la monta de Daniel Gómez ganó el Clásico Vendimia Copa Canal Siete que se disputó ayer en el Hipódromo de Mendoza, con la presencia de casi 2000 personas en las gradas.

Macklin, de la caballeriza Don Cristobal y bajo el cuidado de Ramón Abrales, hizo los 2.200 metros en 2 minutos 4 segundos 4/5, sacando cuatro cuerpos de distancia al segundo Tempano Sam (4) y tercero quedó Vio Veces (8).

Agencia Fotoreporter

De los once inscriptos, hubo tres ausencias y la más notoria fue la del ganador de la edición 2020 The Last Ilusion.

Agencia Fotoreporter

El jockey Daniel Gómez contó que "Macklin estuvo compitiendo en Buenos Aires ya que por la pandemia en Mendoza no hubo actividad con la intención que el caballo se siguiera moviendo. En Buenos Aires tuvo un andar regular, pero que para esta carrera le tenía mucha fe".

Agencia Fotoreporter

- Videos sugeridos -

Y agregó: "En los últimos cien metros sentí que podía ganar y que solamente pensaba en cruzar el disco".