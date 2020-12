El ciclismo como motor ante la adversidad

En octubre de 2018 mientras conducía su moto por la Ruta 13 en Uspallata, Federico Arieta fue víctima de un accidente vial. Como consecuencia del impacto, perdió su pierna derecha al no poder frenar ante un vehículo que se le apareció de manera inesperada.

La gravedad del hecho, no hizo que perdiera la pasión por el deporte y, sobre todo, la ilusión y las ganas de seguir con su vida. Arrieta pedalea, y le hace frente a un hecho que lo hizo más fuerte.

La esperanza se hace dueña de todo el equipo de ciclismo de la Municipalidad de Las Heras, que está participando del Campeonato de Ruta 2020/2021 de la Asociación Ciclista Mendocina y ya observa en el horizonte la Vuelta de Mendoza 2021.

Equipo de ciclismo de la municipalidad de Las Heras

El martes 8 pasado se disputó la primera fecha en el autódromo Ciudad de San Martín y ahí estuvo Federico, con toda su ilusión debutando con la casaca lasherina en la categoría Máster. “Fue emocionante poder terminar la carrera, porque lo importante es llegar”, comenta Perico sobre lo fue su primera experiencia como ciclista de la Municipalidad de Las Heras.

Su devenir con el deporte viene desde hace tiempo, porque fue jugador de fútbol y esquió, además de pedalear. “Jugué mucho tiempo al fútbol, hasta que lo dejé por el esquí y con el que viajé por muchos países de Europa. Después volví al fútbol y jugaba en el Tiro Federal Andino de Uspallata, pero cuando estaba en mi mejor momento tuve el accidente. Pero seguí haciendo lo mismo, aunque con una pierna”, cuenta con naturalidad, como si ese choque solo hubiese sido una pausa en su vida para luego retomar lo que venía haciendo.

“Con la pierna le pegué al zócalo de la camioneta y al principio era una fractura normal, pero afectó el sistema vascular y por eso terminé en la amputación. Tuve muchas cirugías y estuve tres meses internado en el Hospital Central y en coma”, recuerda Federico sobre ese día de octubre de hace dos años.

Luego de llevar adelante una nueva vida, salió con ímpetu y volvió a Uspallata para continuar, más que nada con las actividades físicas: “Para mí fue clave el deporte, además del apoyo de la familia y amigos. De esta manera tengo todo el día la cabeza ocupada en algo. También empecé a nadar y continué esquiando”, comenta.

Su incorporación al equipo de ciclismo de la Municipalidad de Las Heras se dio a principios de este año, aunque luego la pandemia frenó toda la actividad. “Casi todos somos de Uspallata, así que entrenamos juntos. Yo lo hago más por pasión que por la competencia en sí”, confiesa Federico Arrieta.

El equipo de la muni lasherina está integrado, además, por Gabriel Albornoz, Axel Aballay, Emiliano Avellaneda, Lucas Carabajal, Gerónimo Castillo, Luciano Castillo, Matías Flores, Víctor López, Nicolás Mestre, Jonhatan Montaña, Mario Montaño, Leandro Moya, Fernando Donoso, Ramiro Cahotiño, Mariano Laciar, Ezequiel Martínez, Leonardo Estela y Tomás Moreno. El director técnico es Emiliano Avellaneda, mientras que Ricardo Pizarro es el entrenador en Alta Montaña.

“Es un proceso de hacerlo todos los días. Hace un año que tengo la prótesis, pero me he adaptado muy bien. Es cuestión de meterle y no quedarme quieto. Es más, recién llego de andar en bici”, expresa el uspallatino, 24 horas después de haber competido.

El Campeonato de Ruta continuará con la segunda fecha este domingo 13 en el Circuito Minelli, en San Martín. El equipo de ciclismo de la Municipalidad de Las Heras se conformó en el 2019 y está integrado por lasherinos. Además, desde la Dirección de Deportes también están trabajando en la escuela de Iniciación Deportiva, en Junior y Juveniles.