El Cholo y un mensaje para los contras: "Me río cuando me tildan de defensivo"

El entrenador de Atlético de Madrid, flamante campeón de la liga española, Diego Pablo Simeone, reveló que se ríe cuando lo "tildan de defensivo", porque en sus formaciones habituales suele ubicar "a siete jugadores con características ofensivas".

“La verdad que me río cuando me tildan de defensivo, porque no ven que en las formaciones habituales de mi equipo jugamos con Koke de mediocentro bajo; Thomas Lemar a la izquierda que es más ofensivo que defensivo; Marcos Llorente que hizo 14 goles; Kieran Trippier a la derecha que también suma ataques; Yanick Carrasco que es un delantero jugando en el carril izquierdo, más Ángel Correa y Luis Suárez", reseñó.

"Pero lo que sí entendemos es que si tenés talento, igual debés trabajar para llegar a lo máximo, porque con el talento solamente no alcanza”, indicó Simeone en diálogo con ESPN.

El Cholo reconoció que la "temporada fue muy complicada para todos. El mundo está así, porque las sociedades sufren y España no es la excepción. De los 23 futbolistas que tuvimos, 21 tuvieron coronavirus, pero eso les sucedió a casi todos los equipos. Pero salimos adelante porque la historia de este club está hecha a base de esfuerzo, trabajo y sacrificio".

"Por eso que justamente este año nos haya tocado ser campeones le da mucho más valor. Estamos acostumbrados a que siempre ganen los poderosos, Real Madrid y Barcelona, y para superarlos hay que hacer muy bien las cosas, porque ellos siempre están”, remarcó.

"Pero nosotros tuvimos una primera rueda extraordinaria. Después, sabíamos que la segunda iba a ser dura, aunque todos hablaban de que Barcelona estaba mal y el Real Madrid igual, pero resulta que realizó una campaña extraordinaria y eso eleva mucho más el éxito del trabajo del equipo en este año”, describió.

Después le dedicó un elogio al único compatriota que tiene en el plantel, Ángel Correa. "Se jugó los 38 partidos del campeonato, 30 minutos, 90 o 60, pero estuvo siempre, y cuando se le negaba el gol yo le insistía con que ya le iba a llegar, se calmó, la empezó a meter y señaló ante Valladolid uno de los dos goles decisivos para quedarnos con el título", apuntó.

Y sobre su futuro inmediato (en el mediato ve lejano "alguna vez dirigir a la selección argentina)", aclaró que tiene "un año más de contrato. Estoy bien y contento en Atlético de Madrid. Es que tenemos una edad muy buena de los futbolistas en el plantel y lo bueno es que nosotros ya hicimos el recambio que Real Madrid y Barcelona recién están empezando", se ilusionó nuevamente el "Cholo".