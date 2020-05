El capitán lo reconoció: "La situación es insostenible"

El arquero de Independiente Rivadavia, Cristian Aracena, calificó como "insostenible" la situación que sufren los futbolistas del club, que hace cuatro meses que no cobran sus salarios.

"La verdad que estamos (los jugadores), muy preocupados, no vemos intención de parte de ellos (por los dirigentes del club), de querer cancelar la deuda con nosotros y esperamos que esta situación que es insostenible, cambie", afirmó el capitán del equipo a Diario UNO.

El jugador, de 33 años, también destacó que "es un duro momento el que estamos viviendo, intentamos acercarnos a los dirigentes y nunca tuvimos una respuesta, la verdad que nos desespera muchísimo".

La falta de respuesta al reclamo del plantel del club mendocino obligó a los futbolistas a manifestar públicamente la situación que están viviendo, por eso el guardametas salió como vocero a denunciar.

"Esta es la situación que queremos dar a conocer, y se puso todo el plantel a predisposición y del otro lado no fue lo mismo, no hemos podido tener un diálogo para solucionar este tema", se quejó el ex arquero de Godoy Cruz.

Además, el deportista nacido en Mendoza, afirmó que "la gente (de la provincia) tiene que saber que nosotros siempre actuamos de buena fe y fuimos los primeros en tratar de buscar una solución".

"El grupo tiene una incertidumbre tremenda y esperamos una solución" de parte de las autoridades de la "Lepra", exigió Aracena, quien también jugó en Deportivo Maipú.

El arquero reconoció que "nunca se nos hizo un planteo de cómo se va a abonar lo que nos deben y el dinero que hemos percibido no ha llegado a completar enero. Son varios meses lo que se adeuda y por lo que hemos percibido, a todos los jugadores se nos complica poder sobrevivir".

Por último, Aracena reconoció que se haya dado por terminada la temporada de parte de la AFA, "es algo que nos perjudica mucho y le va a dejar secuelas a todos los jugadores, esperemos que se pueda solucionar esta situación y volver el fútbol".