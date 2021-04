El arco del Tomba tiene dueño: “Vinimos a sacar al club adelante"

El arquero Juan Espínola, luego de un inicio con algunas dudas (grave error en su debut ante Aldosivi), se fue ganando la confianza del hincha Bodeguero y principalmente en los últimos tres encuentros, ha sido uno de los puntos altos del equipo, tapando situaciones claras de gol del rival. Gran porcentaje de los 12 puntos que hoy tiene el Tomba, son por intervenciones del portero paraguayo.

"Creo que el fútbol argentino es muy fuerte y difícil, mucho más que el paraguayo, de donde yo vengo. Me cuesta agarrarle el ritmo, creo que todavía no estoy en mi mejor nivel, pero me voy poniendo en forma partido a partido", expresó Espínola en diálogo con el programa Estación Godoy Cruz.

Ante la consulta por los errores defensivos que suele tener el Expreso y que se ven reflejado en los números (Es el equipo más goleado con 22 tantos en contra), el ex Nacional de su país fue optimista para el futuro cercano: "Es cierto que a veces defensivamente nos sentimos un poco solos, pero se debe a que hay varios chicos jóvenes en el plantel. Tenemos que seguir trabajando, hay un gran equipo y no tengo dudas de que estamos para conseguir cosas importantes".

Una de sus principales virtudes que ha demostrado con el correr del campeonato, es su potente y precisa pegada, intentando asistir a los delanteros, a lo que respondió que "es algo que trabajamos mucho en la semana con los delanteros, para tratar de salir rápido de contragolpe, sobre todo si descuelgo algún centro".

En el cierre de la entrevista tuvo palabras de elogio para su colega Nelsón Loco Ibañez, al cual se refirió como "un excelente compañero y persona. Es el primero que hace los ejercicios , quiere ganar y apoya a todos sus compañeros" y finalmente confesó que antes de llegar a Mendoza "ya hablaba con el cuerpo técnico de la situación con los promedios. Sabía que era un momento difícil para vinimos a sacar al club adelante", sentenció.