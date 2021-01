El archivo que preocupa al Deportivo Maipú

En el medio de la pandemia y con los torneos suspendidos, el 9 de junio de 2020, Gastón Saez, titular de San Jorge de Tucumán, dijo que en el interior los ascensos se manejan a dedo y que subirían a la Primera Nacional “Güemes de Santiago Del Estero y Deportivo Madryn”. El conjunto santiagueño ya lo consiguió y Madryn juega la final ante el Cruzado el próximo domingo.

Y no fue lo único que vaticinó Saez, ya que también fue muy contundente al declarar que “voltean al Sarmiento de Capitanich”. Hay que recordar que ayer Sarmiento de Resistencia cayó ante Maipú por 2 a 0 con varias polémicas, entre ellas tres expulsiones y un penal en contra.

“Ascienden Güemes y Deportivo Madryn. Me lo contaron personas que están muy ligadas a lo que sucede en el día a día de la AFA. Boca Unidos y Sarmiento de Chaco, donde está Capitanich (gobernador de Chaco), son otros dos equipos muy fuertes y me llamó la atención que no sean ellos los que vayan a subir de categoría. Pero bueno, también me dijeron que los voltean”, le comentó a Olé hace más de seis meses.

Hay que recordar que su club, San Jorge de Tucumán, fue altamente perjudicado en 2019 en la final del Federal A ante Alvarado de Mar Del Plata. En el partido de vuelta, les expulsaron a dos jugadores en el primer tiempo y les amonestaron a cinco. En un determinado momento y enojados con el árbitro (Andrés Franklin), los jugadores decidieron sentarse en el campo de juego y no seguir cuando la historia estaba 1-0 para los locales.

“Contra Alvarado estábamos con muchas ganas de jugar porque pensábamos que Franklin iba a obrar bien, pero no sucedió eso. Siempre son los mismos los que dirigen las definiciones”, opinó Saez en aquella oportunidad. Sin dudas, a Maipú le preocupan estas declaraciones de archivo, ya que hasta el momento se vienen cumpliendo. ¿Qué pasará el domingo en calle Vergara?

Horario y árbitro confirmado para la final:

El partido entre el Deportivo Maipú y el Deportivo Madryn se disputará el próximo domingo a las 17:30 hs en el Omar Higinio Sperdutti con el arbitraje de Pablo Echavarría, hombre que desde hace un tiempo dirige en la Liga Profesional. Estará acompañado por los asistentes Diego Martín y Mariano Viale y el cuarto árbitro será Fabricio Llobet.