Dos contagios en Santos: ¿Boca puede pedir los puntos?

Movido viernes en el Mundo Boca. En la previa del duelo de este sábado ante Argentinos Juniors por la Copa Diego Maradona, se conoció la noticia: el arquero titular de Santos (John) y un defensor suplente (Wagner Leonardo) aún siguen en Argentina ya que en migraciones se confirmó que tienen coronavirus. Ahora se está investigando si ya sabían de su positividad antes del duelo que se llevó a cabo el miércoles en La Bombonera y que finalizó sin goles.

En principio, toda la delegación brasileña se hisopó el domingo antes de viajar a Buenos Aires, y todos los exámenes habrían dado negativos. Luego, el miércoles antes del partido se realizaron nuevos testeos (pese a que no es una obligación por reglamento y no es frecuente en los equipos). Se está investigando, entonces, si ya Santos conocía estos dos positivos o si todas las muestran habían dado nuevamente negativas. El dato que genera cada vez más dudas, es la foto del entretiempo: hay que recordar que el equipo visitante no se fue al vestuario y su entrenador (Alexi Stival),dio la charla en el campo de juego.

Boca Juniors ya se comunicó con el ente máximo del fútbol sudamericano para manifestar su preocupación por esta situación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el DT Miguel Ángel Russo es una persona de riesgo y en caso de que Santos ya supiera de los contagios, sería una negligencia más que importante. En principio, Boca sólo está pidiendo que se investigue la situación.

¿Qué dice el protocolo de Conmebol?

Textualmente, el reglamento por la pandemia indica que "en conformidad con el capítulo Obligatoriedad de realización de pruebas COVID-19 antes de cada Viaje del Protocolo Medico de la CONMEBOL, todos los jugadores, cuerpo técnico y miembros de la delegación deberán realizarse obligatoriamente la prueba RT-PCR (hisopado), la cual deberá ser remitida a la CONMEBOL. Las pruebas deberán realizarse con la antelación necesaria para que los resultados se encuentren disponibles al menos 24 horas antes del inicio del viaje". Además, para el viaje "se deberá llevar el registro de las pruebas realizadas y sus resultados, para el caso que la autoridad sanitaria del país de destino, lo solicitase, y además deberá remitir a la Dirección Médica de la CONMEBOL".

De esta manera, la protesta de puntos de Boca Juniors (que aún no se realiza) no tendría sustento ya que los hisopados antes del viaje a Argentina y presentados en Conmebol, dieron negativos y por eso el partido se disputó.