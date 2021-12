Dos argentinos dentro de los mejores del año para la IFFHS

Se aproxima el fin de año y como en casi todos los órdenes de la vida, llega un momento de análisis y balance. En este caso, el fútbol no es la excepción. Hace algunos días se llevó a cabo la entrega del Balón de Oro, que quedó en manos de Lionel Messi. En breve tendrá lugar la ceremonia del The Best, a cargo de la FIFA. Y en medio de todo eso, la Federación de Historia y Estadística del Fútbol dio a conocer su once ideal.

Como no podía ser de otra manera, el astro argentino del París Saint Germain forma parte del mismo, junto con otras 10 grandes figuras mundiales. El italiano Gianluigi Donnarumma; el marroquí Achraf Hakimi, el italiano Leonardo Bonucci, el portugués Ruben Dias y el canadiense Alphonso Davies en la defensa; el italiano Jorginho, Messi y el belga Kevin de Bruyne en el mediocampo; y en la delantera el portugués Cristiano Ronaldo, el polaco Robert Lewandowski y el francés Kylian Mbappé, son quienes completan el equipo.

Sin embargo, la Pulga no es el único argentino que forma parte de la nómina. El otro de los nuestros que tuvo su reconocimiento fue Lionel Scaloni. El director técnico de la selección quedó en segundo lugar dentro de ese rubro, por detrás del italiano Roberto Mancini, quien con 225 puntos fue el ganador.