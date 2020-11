Dominic Thiem es finalista del Masters de Londres tras eliminar a Djokovic

El austríaco Dominic Thiem venció hoy al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, por 7-5, 6-7 (10) y 7-6 (5) en Londres y pasó a su segunda final en las Finales ATP, tras la perdida el año pasado.



Djokovic, que buscaba su sexto título en el Masters para igualar al suizo Roger Federer, dominaba 4/0 el tie break del tercer set, aunque Thiem dio vuelta las cosas con grandes saques y buenas devoluciones y terminó imponiéndose en las semifinales, en un encuentro que duró dos horas y 54 minutos en el O2 Arena.



Thiem, número 3 del ranking mundial, esperará ahora en la final del torneo que cierra el año entre los ocho mejores tenistas de la temporada, al ganador de la otra semifinal, que jugarán más tarde el español Rafael Nadal (nunca logró un título en el Masters) y el ruso Daniil Medvédev.



El austríaco, dirigido por el chileno Nicolás Massú, ganó este año su único Grand Slam, el US Open, además de haber sido finalista en el Abierto de Australia 2020 (perdió justamente ante Djokovic).



Además, bajo la dirección de Massú, Thiem conquistó su único Masters 1.000, en Indian Wells 2019, y llegó a su segunda final del Masters ATP. En las Nitto ATP Finals de 2019, Thiem cayó en la final frente al griego Stefanos Tsitsipas.

Horacio Zeballos eliminado en dobles

El tenista argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers perdieron hoy con el neerlandés Wesley Koolhof y el croata Nikola Mektic por 6-3 y 6-4 en las semifinales del Masters de dobles de Londres (ATP Finals) y se despidieron del torneo de 'maestros'.



El marplatense Zeballos y Granollers, campeones este año en el Argentina Open, en Río de Janeiro y en el Masters 1000 de Roma, cayeron en una hora y 13 minutos de juego en el O2 Arena londinense.



La pareja se presentó en estas semifinales con desventaja física, ya que Granollers sufre una lesión en el hombro derecho.





Ayer, por esas molestias y por precaución, decidieron abandonar el último partido de la fase de grupos ante el austríaco Jurgen Melzer y el francés Edouard Roger Vasselin cuando estaban igualados 6-6 en el set inicial. Hoy, el catalán no estuvo en su plenitud, fue atendido de sus dolencias pero no alcanzó.



Clasificados de antemano luego de que, en el partido previo del grupo "Bob Bryan", el australiano John Peers y el neozelandés Michael Venus le habían arrebatado un set al croata Mate Pavic y el brasileño Bruno Soares (máximos favoritos, que ganaron 6-7, 6-3 y 10-8 pero quedaron eliminados), Zeballos y Granollers no pudieron terminar ante Melzer-Roger Vasselin por esa lesión en el hombro derecho del catalán.



En el Masters de Londres, torneo que reúne a las ocho mejores parejas de la temporada, Zeballos (35 años, número 3 del ranking mundial de dobles) y Granollers vencieron en sus partidos previos a Peers-Venus por 7-6 (7-2) y 7-5, y luego a Pavic-Soares por 7-6 (7-4), 6-7 (4-7) y 10-8.



Zeballos quería convertirse en el primer tenista argentino en llegar a la final de dobles en el torneo de maestros. Sin embargo, no pudo ser: el zurdo marplatense repitió la actuación de sus compatriotas Gastón Etlis y Martín Rodríguez, quienes accedieron a las semifinales en al Masters de 2003, jugado en Houston, Estados Unidos.



La otra semifinal de dobles la jugarán Melzer y Roger-Vasselin contra el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury.