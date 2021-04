Dolor por la muerte del joven piloto de motos Wey Zapata Bacur

Un triste noticia enluta al mundo del motociclismo y al deporte en general por el fallecimiento de Gerónimo Zapata Bacur, luego de accidentarse durante una competencia de motocross que se llevaba a cabo en San Agustín, Córdoba.

El joven sanjuanino de 23 años, era ejemplo de superación, perseverancia y de lucha constante para sobreponerse a las adversidades ya que que en noviembre pasado había perdido un brazo en un accidente automovilístico, pero no fue impedimento para él ya que pudo continuar con su pasión, la de correr en motos.

Wey, tal como era conocido en el ambiente, tuvo un accidente durante la mañana de este domingo mientras competía en el MX Córdoba. Según se conoció, perdió el control de su moto en un salto, cayó a la pista y dos pilotos que venían atrás no pudieron hacer nada para esquivarlo y lo arrollaron, uno de ellos lo embistió en la zona de la cabeza. Gerónimo fue trasladado de inmediato a un hospital de la zona pero lamentablemente perdió la vida.

Esta no era la primera carrera en la que participaba, ya que su moto fue adaptada para volver a competir luego del accidente en que sufrió la amputación de su brazo izquierdo. El pasado 15 de marzo, cuatro meses después del choque, había ganado en la primera fecha del Campeonato MX Patagónico Sur.

Despedida en redes

En la provincia de Mendoza Gerónimo Zapata Bacur era conocido por su participación en el Speedway de El Santo, en el que semana a semana, la joven promesa del motocroos argentino desplegaba su magia en el circuito de Rodeo del Medio.

Uno de los referentes en nuestra provincia Gabriel Pipío Fernández lo dedicó un desgarrador mensaje en su cuenta personal de Instagram: "Así salimos de la casa a la carrera el domingo pasado, una semana después.. lo peor, lo que nadie quiere que pase, ¿por qué? ¿por qué te fuiste? hermano o hijo mio".

"Ya no sabía como hacer para mirarte cada vez que te subías a la moto, me daba tanto miedo que te pasara algo. Fuiste tan valiente demostrándole a todos que podías y lo mismo te sacó la vida.¿Por qué Dios? era un niño, un ser con mucha vida, por qué le sacaste la vida?" se preguntó una y otra vez y agregó: "Ya le habías sacado un brazo, no bastó con eso? ¿que significa esto? ¿una lección?? era un niño LPM" escribió conmovido.

Accidente que le costó la pérdida de un brazo

El 15 de noviembre de 2020, Wey Zapata Bacur circulaba en un Chevrolet Corsa por Ruta 40 antes del puente de Calle 5 cuando perdió el control del auto y volcó. Una médica que estaba en el lugar le hizo un torniquete, evitando la hemorragia y salvándole la vida. Se convirtió en su "ángel".

Luego fue trasladado en ambulancia al hospital Guillermo Rawson donde lo asistieron por amputación del brazo izquierdo, fractura de clavícula costado izquierdo y politraumatismo, cuadro que lo dejó en grava estado hasta recibir el alta médico y retornar a las pistas.