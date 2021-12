Diego Pozo analizó el año de Gimnasia: "Veo el vaso medio lleno"

Gimnasia y Esgrima de Mendoza tuvo una buena temporada, que incluso por momentos, lo encontró liderando la Zona A de la Primera Nacional. Sin embargo, no pudo mantenerse entre los cuatro primeros pero logró la clasificación a la Copa Argentina. Su entrenador, Diego Pozo, fue respaldado por la labor realizada y ya trabaja para reamar un plantel prácticamente nuevo.

"Estamos trabajando, sabemos que será un mercado de pases muy difícil, pero estamos tratando de tomarnos nuestro tiempo. Queremos que haya incorporaciones, pero hay que ser pacientes", comentó Pozo en diálogo con el programa radial Minuto 91.

Al respecto del balance del año, analizó: "Hicimos una buena primera rueda, y creo que en la segunda sabíamos que nos podíamos quedar, porque teníamos un plantel corto. Tuvimos bajas sensibles por lesiones y algunos rendimientos que bajaron, y enfrente hubo rivales bien armados. El balance que hago es que veo el vaso medio lleno, porque con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, dimos pelea hasta el final. Además, nos tocó la zona más difícil".

Y agregó: "Pudimos conseguir uno de los dos objetivos, que era entrar a la Copa Argentina. El otro, era meternos en el reducido y pelear por un ascenso".

Entre tantas lesiones que tuvo su plantel profesional, Diego Pozo, en gran parte de la temporada, necesitó recurrir a los juveniles: "Los chicos son parte del proyecto, pero hay que ir acompañándolos de a poco y con buenos resultados. Muchos pibes que, de la liga local, pasaron a jugar Primera Nacional y no es fácil", acotó.

También, el DT Mensana se tomó unos minutos para hablar de los fallos arbitrales, que terminaron perjudicando a Gimnasia en más de una oportunidad: "Esas situaciones, también nos llevaron a un desgaste psicológico. Los que estamos en el ambiente del fútbol, sabemos cómo se manejan algunas cosas. Fácilmente 12 puntos más podríamos haber tenido. No es excusa, porque también hemos tenido errores y somos autocríticos, sobre todo yo".

Finalmente, se refirió a su carrera como DT y, como mendocino, se comparó con otros entrenadores: "Trato de aprender todos los días. Me quedo, a veces, muchos días en Buenos Aires y paso por clubes para seguir capacitándome. He tenido mucha gente que me ha guiado en mi carrera. Todos sabemos lo que nos cuesta a los entrenadores mendocinos trascender. Yo nunca voy a vender humo, me dedico a trabajar. Y lo que trabajo, se ve en la cancha", sentenció.