Diego Flores sobre el presente del Tomba: “Es mi responsabilidad”

No da pie con bola. Godoy Cruz llega al arco rival, asfixia a los adversarios, genera gran cantidad de situaciones de gol, pero los tantos no aparecen. Aldosivi fue muy eficaz y le ganó al Tomba en el Malvinas Argentinas, recibiendo una dura cachetada para el futuro. El plantel, al margen de la derrota, se fue aplaudido por los hinchas, no así el entrenador Diego Flores.

“Este momento es mi responsabilidad, los jugadores se predisponen toda la semana, el máximo responsable es el entrenador", opinó el propio Flores en conferencia de prensa, minutos después de consumada la caída.

Y si bien muchas dudaban de su continuidad, el Traductor fue categórico: "Tengo mucha fuerza, el mensaje es que en las malas hay que estar unidos y redoblar esfuerzos". Y amplió: "Estoy conforme con lo que los jugadores entregaron".

En lo que respecta al análisis de la derrota, Flores remarcó: “El primer tiempo nos llegaron una sola vez y nos convirtieron. Nosotros generamos ocho situaciones. Son momentos que pasan en el fútbol y hay que tratar de transitarlo de la mejor manera”.

"Otra vez lo que duele el resultado, el equipo tuvo una reacción y a pesar de la derrota de local los jugadores se fueron aplaudidos por el público por la producción que hicieron y los insultos son para el entrenador y es entendible", continuó el DT.

Finalmente, el cordobés dijo que "me siento en falta con la gente, los dirigentes y los jugadores. Esto no quita que esté muy fuerte y creo mucho en el trabajo que hacemos, estamos teniendo problemas para convertir goles".

El próximo compromiso del Tomba es en condición de visitante ante Rosario Central el próximo sábado desde las 17, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Sin dudas, un encuentro muy complejo para el conjunto mendocino, que necesitará un buen resultado para recuperarse sobre todo desde lo anímico.