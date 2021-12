Después del exabrupto, Leandro Díaz pidió disculpas

El delantero de Estudiantes de La Plata, Leandro Díaz, se fue al pasto en declaraciones cuando el encuentro ante Gimnasia de La Plata había concluido con el empate 4 a 4, cuando el Pincha perdía 4-2. El futbolista trató de "cagones" a los hinchas Triperos. Luego de ese escándalo, este lunes se arrepintió y pidió disculpas.

"A toda la gente de Gimnasia, a sus socios, les quiero pedir disculpas por mis declaraciones después del partido de ayer (domingo). Estaba caliente, estaba enojado y tenía las revoluciones a mil... Uno por ahí no se sabe expresar, no sabe qué decir. Me salió eso, pero no quise que nadie se sintiera ofendido. Les quiero pedir disculpas, les mando un abrazo grande y espero que estén bien", dijo, contrariado, el delantero de Estudiantes en el video publicado por las redes oficiales del Pincha.

Hay que recordar que el día domingo, luego del empate de Estudiantes en el Bosque, había dicho a la televisión: "Estoy contento por el equipo, pero quiero decir, antes que nada, otra cosa. Primero, lo empatamos porque la gente paró de cantar cuando se pusieron 4 a 2, porque son cagones, éstos son cagones. Y segundo porque somos de Estudiantes, no tengo nada más para decir", fue el comentario desafortunado.

Gimnasia denunció al delantero

Este lunes, el club platense comunicó que le iniciará acciones legales y que recurrirá a la AFA y a la Liga Profesional para que se lo sancione.​ "La Comisión Directiva del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata le informa a sus socias, socios, simpatizantes y público en general que presentará acciones legales contra Leandro Díaz por sus desafortunadas y repudiables declaraciones tras finalizar el clásico", publicó el club en sus redes.