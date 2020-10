Después de largos siete meses retorna el Turismo Nacional

Con el propósito de reanudar lo más rápido posible la competencia oficial, el Turismo Nacional tendrá este martes su tercera fecha del calendario anual en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

La Clase 2 disputará su final desde las 16.15, a 12 vueltas, mientras que la Clase 3 empezará una hora más tarde, con una definición a 14 giros. Ambas categorías serán televisadas en vivo por la señal DeporTV. La cuarta fecha del programa anual se llevará a cabo el miércoles, en idéntico escenario y horarios.

Cabe destacar que el mendocino Julián Santero será el único representante de esta provincia, ya que Lucas Vicino no podrá ser de la partido teniendo en cuenta que aún no logra recuperarse de coronavirus. Además decidió no correr en la Clase 2 y por lo que resta del año Gonzalo Antolín (falta de presupuesto).

La última vez que una competencia del TN se disputó en un día de semana ocurrió un miércoles 9 de julio de 1986, en el autódromo Oscar Cabalén, de Córdoba.

En las dos carreras celebradas entre febrero y marzo pasado, antes del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, se registraron ganadores distintos en ambas divisiones.

En la primera fecha en Bahía Blanca, Gastón Iansa (Fiesta) se impuso en la clase 2, mientras que Santero (Toyota Corolla) festejó en la 3.

En tanto, en la segunda competencia, en Villa Mercedes, el bonaerense Nicolás Posco (Fiesta) cruzó primero la bandera a cuadros en la 2; a la vez que el rionegrino José María Urcera (Honda Civic) triunfó en la 3.

