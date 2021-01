Desde Italia, Carolina Sánchez más vigente que nunca

Sin dudas que Carolina Sánchez, es una de las mejores y más trascendentes jugadoras de la historia del básquet mendocino y también argentino, un ejemplo de profesionalismo, superación, perseverancia, mentalidad, sacrificio, pasión y vigencia. A los 44 años sigue jugando en la elite, en una de las principales competencias de Europa en la Serie A1 de Italia.

La mendocina de 1,80 de altura, que se desempeña como ala-pivot, está jugando su segunda temporada en club La Molisana Magnolia Campobasso y es la capitana en el equipo del sur italiano.

Con una trayectoria de más de 30 años en el básquet profesional, alternando durante ese tiempo competencias de ligas europeas y sudamericanas. Su pasión por la naranja la llevó a ser parte de la Selección argentina por casi 20 años y también defender la borravino del seleccionado mendocino en los campeonatos argentinos y torneos internacionales.

Consultada por El Ciudadano sobre lo que le dejó el 2020 Carolina indicó "ha sido un año atípico para todos pero la verdad no ha sido todo malo, no pudimos terminar la temporada pasada con el equipo pero se nos dio la posibilidad de comenzar en la máxima categoría y nunca me hubiera pensado estar a esta edad jugando a este nivel y estoy feliz por eso".

"Tuvimos mal comienzo de temporada con muchas lesiones, pero en lo individual doy gracias a Dios que puedo jugar y seguir dando una mano al equipo" expresó la máxima referente del básquet mendocino.

Fotos/Gentileza Carolina Sánchez

Sobre la vigencia dentro de una cancha Sánchez agregó "espero seguir trabajando, ¿si es seguir jugando? eso no lo te puedo asegurar, pero si seguro que voy a seguir involucrada y luchando por el basquet".

Y agregó “ya estoy dirigiendo categorías inferiores, me estoy preparando para dirigir en altos niveles, con el objetivo de poder llegar a dirigir categorías superiores".

La basquetbolista manifestó que Campobasso “se encuentra al sur de Italia, como a una hora y media de Nápoles y a tres de Roma. Es un pueblo muy chico, pero la verdad que nunca esperé que recibieran así al básquet femenino, tenemos una gran hinchada que nos demuestran mucho cariño".

Carolina Sánchez en Margnolia

Con respecto a los casos de COVID-19 en Italia y el robrote la mendocina contó "hemos pasado las fiestas con todo cerrado, espero que eso ayude a que se calme y con la vacuna mejore la situación".

Al consultarle si se colocaría la vacuna expreso "no lo se tengo mucho cuidado con todo, pero no se si me la pondría".

Sobre sus deseos para este año que está comenzando Caro manifestó "espero terminar bien esta temporada, continuar mejorando y sobre todo tener salud, al igual que mi familia, con eso ya me siento bendecida" cerró Sánchez desde Italia.