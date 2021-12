Desde Australia le respondieron al padre de Djokovic por la vacunación obligatoria

La agenda tenística para el 2022 ya está confirmada, y como es costumbre el Abierto de Australia será la primera gran cita del año. Por eso, del 17 al 30 de enero, los mejores jugadores del mundo se harán presentes en Melbourne para tratar de quedarse con el tan ansiado trofeo.

Sin embargo hay muchas posibilidades de que el número 1 del mundo y máximo campeón del torneo, Novak Djokovic, no forme parte del cuadro principal. El serbio, ganador del certamen 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 y 2021, no se ha mostrado muy interesado en colocarse las vacunas contra el covid-19, algo que para las autoridades australianas es requisito fundamental.

Hace algunos días Srdjan Djokovic, padre de Nole, había dicho "El hecho de vacunarnos o no corresponde al derecho personal de cada individuo. Nadie tiene el derecho de conocer esa intimidd, que está garantizada por la Constitución. Cada individuo tiene el derecho a decidir sobre su propia salud. Que Novak esté vacunado o no es un tema exclusivamente suyo. ¿Lo revelará? No lo creo. Tampoco sé cuál es su decisión, y si la supiese, no lo compartiría. Tiene el derecho de decidir sobre sí mismo”.

Sumado esto, agregó, "a él le gustaría de corazón poder jugar allí, porque es un deportista, y a nosotros también, pero bajo estos chantajes y condiciones, lo más probable es que no".

Ahora el que recogió el guante fue Martin Pakula, ministro de Deporte del estado de Victoria cuya capital es Melbourne, quien si bien aseguró que le gustaría ver al serbio defender el título, cada deportista es responsable ante la comunidad y “por eso le estamos pidiendo a las estrellas internacionales del tenis cumplir los mismos requisitos (de vacunación) que los victorianos”.

“No es chantaje, es asegurarse que la comunidad de Victoria esté protegida”, cerró Pakula.