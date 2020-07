Descubrieron a varios jugadores de Racing entrenándose en Rosario

Ocho jugadores titulares de la primera división de Racing Club fueron descubiertos mientras entrenaban y jugaban al fútbol en un predio de la ciudad de Rosario, lo cual disparó comentarios críticos y una defensa del entrenador, Sebastián Beccacece, quien admitió que hacía "quince días" que estaba "al tanto de esa situación".

Fue el 17 de marzo cuando se anunció finalmente la suspensión del fútbol. Algunos jugadores, ya con la información antes de que se hiciera pública, dejaron Buenos Aires y se instalaron en distintos puntos del país de donde son oriundos, entre ellos los racinguistas Iván Pillud, Walter Montoya, Héctor Fértoli. Augusto Solari, Mauricio Martínez y Nery Domínguez, a quienes se sumaron Benjamín Garré y el paraguayo Matías Rojas.

Como Rosario está en otra fase sanitaria, más adelantada por menor circulación de coronavirus, los profesionales pudieron moverse dentro de la ley local, algo que, como reconoció Beccacece, vienen realizando desde hace dos semanas en el predio The Training Centre, del cual Pillud es socio junto a su representante, Juan Dávola.

El predio en cuestión está totalmente habilitado y cumple con todos los requisitos sanitarios, ya que no se utilizan los vestuarios y tampoco el gimnasio (aunque en Rosario están abiertos) y se mantiene la distancia social.

Pero el problema radicó en que TyC Sports mostró imágenes en las que se ve que están haciendo fútbol en el predio, de nueve hectáreas, algo no permitido.

"Se entrenan por la mañana y no se cruzan con más gente. También trabajan jugadores amateurs y arqueros. Al aire libre está totalmente permitido. Acá se les toma la fiebre todos los días y los jugadores contrataron un preparador físico particular. Podrían correr en el parque también, pero tienen otra oportunidad de hacerlo en un lugar más resguardado", indicaron fuentes del predio.

Según esas mismas fuentes, también entrenan en el lugar jugadores de reserva e inferiores de Newell's, así como de como Boca y de Quilmes y Nueva Chicago, en este último caso como el delantero Facundo Castillón, justamente exjugador de Racing.

El cuerpo técnico de Beccacece está al tanto, aunque desde el club se mantuvieron al margen y no enviaron a ningún supervisor ni rutinas, ya que está prohibido el trabajo en los clubes.

Y justamente Beccacece sostuvo que después de "tres meses en Buenos Aires, los chicos que tenían residencia en Rosario decidieron ir a esos lugares cumpliendo la cuarentena".

"Una vez que esa ciudad pasó a fase 5 pudieron entrenar de manera personalizada, con gente que prepara el tema, como preparadores físicos pero que no tienen que ver con Racing", añadió.

"Eso es algo que está aprobado y ellos lo que hacen es trabajar de manera personalizada, con el protocolo correspondiente del lugar. En Rosario la cosa está mucho más liberada y usaron ese espacio. De ahí a pensar que Racing está entrenando me parece exagerado. No creo que, porque seis jugadores se junten a patear una pelota, sea sacar ventaja", apreció Beccacece, quien no incluyó en el grupo a Garré y Rojas .

"Pero insisto en que es falso que fueron preparadores físicos de Racing. Lo que yo tengo entendido es que los jugadores nuestros trabajan con protocolos especiales en tareas específicas", argumentó Beccacece.

Justamente Racing se solidarizó a través de su presidente, Víctor Blanco, con la carta conjunta que enviaron a la Conmebol, a través de la AFA, los otros cuatro representantes argentinos en la Copa Libertadores, Boca Juniors, River Plate, Defensa y Justicia y Tigre, aunque no la suscribió, solicitando que se les permita a sus equipos contar con 60 días de entrenamiento antes de comenzar a competir en ese certamen, un día después que la Confederación pusiera como inicio el 15 de septiembre.

Si los funcionarios de Salud de la Nación lo aprueban, con los protocolos iniciales en grupos de seis futbolistas, la vuelta a los entrenamientos para la Liga Profesional y la Primera Nacional a partir del 3 de agosto, y una semana después, el lunes 10, las categorías del ascenso y el fútbol femenino.