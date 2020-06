Deportes individuales y gimnasios a un paso de ser habilitados en Mendoza

Luego de los reclamos en Casa de Gobierno, en pedido de apertura de gimnasios, el gobernador mendocino Rodolfo Suarez aprobó la los protocolos de funcionamiento propuestos, y la provincia solo espera el decreto para darle luz verde a la actividad.

“Los gimnasios, con esta nueva normativa, ya estaban confirmados tanto como los deportes individuales, por lo tanto estamos trabajando para la implementación", indicó a canal 9 el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta.

Vuelta con protocolos estrictos

Aseguró que "es prácticamente un hecho" y aclaró también que "no vuelve todo a la normalidad. Se van a abrir (los gimnasios) con los protocolos que ellos presentaron, eso no cambia, porque fue un poco confuso el mensaje".

Entre las medidas propuestas, se encuentran las clases por turno, para controlar el ingreso de personas y delimitar el contacto social, como así también la desinfección permanente de elementos y del lugar.

"Los que vayan a los gimnasios, pidan su turno, tienen que entender que no van a poder hacer clases grupales. Van a tener que estar distanciados, con tapabocas, y eso muy responsablemente lo tienen en claro los empresarios, que es el protocolo que ellos presentaron”, explicó.

Es importante resaltar que cuando se habla de gimnasios, se hace referencia a los establecimientos con aparatos. De esta forma, quedan excluidas las actividades como zumba o clases aeróbicas.

Los gimnasios que se encuentren dentro de clubes, "por el momento no están habilitados. Los clubes van a estar cerrados, solo abrirán para las actividades como por ejemplo el tenis, que es un deporte individual. No se puede usar ni cantinas ni vestuarios, es un protocolo muy estricto, no pueden utilizar ninguna instalación del club".

Deportes individuales

Además, la Nación habilitó los deportes individuales. Según detalló Chiapetta, en primera instancia la provincia habilitaría disciplinas como tenis, golf, remo individual y atletismo, y luego (quizás en una semana más) será el turno del windsurf, el mountainbike, parapente, kayak o motocross -entre otros- ya que requieren de una logística de traslado.

Si bien actividades como el karate, judo o danza se pueden considerar como individuales, el funcionario manifestó que no se encuentran contempladas en esta fase, ya que "no puede haber ningún tipo de clase grupal ni de contacto".