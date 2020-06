Del Potro no se resigna: "Yo tengo que volver a jugar"

El 19 de junio de 2019, se cumplirá este viernes un año, Juan Martín Del Potro, uno de los mejores tenistas argentinos de la historia, iniciaba su preparación sobre césped con la mira puesta en Wimbledon, con un triunfo en la ronda inicial de Queen's sobre el canadiense Denis Shapovalov por un ajustado 7-5 y 6-4, eso fue lo último que hizo en el circuito, ya que se agudizó su lesión en la rótula derecha y no pudo volver a competir.

"Mi papá y mi mamá no me vieron nunca jugar en vivo un Grand Slam. Me han visto jugar Copa Davis acá con mi hermana, ella sí viajó al US Open. Con este tema de la lesión de la rodilla y de la vuelta, ésto de mis viejos es algo que a mí no me deja estar tranquilo, no me deja bajar los brazos. Me hace decir ´yo tengo que volver a jugar´ y tengo que ir con mi mamá y mi papá y decirle a Roger que salude a mis viejos", reveló.

Asoma lejana en el tiempo la primavera británica de hace un año atrás, cuando el tandilense empleó una hora y cuarto para eliminar al zurdo Shapovalov, aunque no pasó desapercibido el resbalón que sufrió en el último set, con gestos de dolor que sembraron dudas que se disiparon 24 horas más tarde cuando no pudo presentarse a jugar por los octavos de final ante el español Feliciano López y comenzó un proceso que aún no culminó.

Del Potro se operó en Barcelona con el médico español Angel Ruiz Cotorro e intentó regresar dos veces, la primera en octubre para el ATP de Estocolmo, pero los dolores persistían y no pudo hacerlo, tampoco estuvo por esa lesión un mes después, en noviembre para jugar en el Parque Roca de Villa Soldati una exhibición con el crack suizo Roger Federer, y debió ser reemplazado por el alemán Alexander Zverev.

Desanimado y herido una vez más, Del Potro pasó por el quirófano en febrero de este año y se operó la misma rótula en el Instituto de Medicina Deportiva de la Universidad de Miami, intervenido por el doctor Lee Kaplan, así llegó a seis cirugías, sumadas las tres en la muñeca izquierda y otra más en la derecha de años anteriores, que conspiraron una y otra vez contra su carrera, que igualmente es brillante.

El campeón del US Open 2009, ya maduro con 31 años, regresó al país desde Miami en marzo y comenzaron los días de pandemia, donde, encierro mediante, se mostró inactivo durante los dos primeros meses en las redes sociales, apenas un jugoso ida y vuelta por Instagram con otro coloso del deporte argentino, el bahiense Emanuel Ginóbili, y luego cuando se supo del final de la relación con la modelo Sofía Jujuy Jiménez.

En el medio, llegó el anuncio de que no continuará con Sebastián Prieto como entrenador, en una relación que llevaba dos años y medio y que lo catapultó hasta el tercer puesto del ranking mundial, y en los últimos días reapareció en Instagram con un video en el que ofició de barman (preparó un trago y pidió a sus seguidores que le pongan un nombre) y también se había grabado realizando ejercicios de rehabilitación en la rodilla.

No obstante, Del Potro no volvió a tocar una raqueta, y suele matizar sus días entre Tandil y un country de la zona norte, en Pilar, y en sus últimas apariciones hasta evidenció algunos kilos de más, lejos de la figura atlética que lucía cuando arrasaba rivales con sus "martillazos" de derecha.



Una fuente cercana a su entorno reveló a Télam que en su momento consultó por un entrenador con alguien a quien respeta y estima muchísimo, y que la respuesta fue que busque por el lado de Mariano Hood, enterado que el Niño ya no es coach del correntino Leonardo Mayer.



Si bien Delpo tomó nota del consejo aún no contactó a Hood, algo que autoriza a pensar que la contratación de un entrenador no es por el momento una prioridad.



En otro orden, la irrupción del coronavirus que mantiene paralizado el tenis desde marzo y hasta agosto, en una situación inédita que, si se lo propone, Del Potro podría transformar en algo favorable, ya que la pandemia puso a casi todo los tenistas en un plano de igualdad en cuanto a la condición física por la inactividad prolongada.



Claro que para que sea considerado un hecho favorable, el tandilense debería programar una pretemporada y volver a tomar una raqueta para conocer su real estado, siendo que Télam tuvo acceso a alguien de su entorno que reveló que la rótula "aún le duele y le molesta" pese a que clínicamente no tiene nada según la opinión de los médicos.



"Jugué tantos años con dolor en la muñeca que si tengo que jugar un poco más con dolor de rodilla para cerrar un ciclo, como me gusta, hago un esfuerzo más", subrayó Del Potro en una entrevista que concedió a ESPN.



Esa postura del doble medallista olímpico y campeón de Copa Davis autoriza a pensar que planificará su regreso en forma minuciosa y hasta no se descarta que cuando pueda viajar busque otra opinión en un médico europeo especialista en lesiones en la rodilla.