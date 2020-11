Del Kily González: "Godoy Cruz nos va a venir a buscar"

El director técnico de Rosario Central, Cristian González, se refirió a los yerros defensivos de su equipo en la caída como local por 4-2 contra Banfield como local, al afirmar que "a los errores hay que analizarlos y corregirlos".

"El otro día (tras la derrota ante el Taladro) estaba enojado porque era un partido que teníamos controlado y les dimos posibilidades por los horrores defensivos, como quedar mal parados y en jugadas de saque de arco, en este y en otros partidos", dijo el DT en rueda de prensa.



En una videoconferencia de prensa realizada desde el predio de Arroyo Seco, el entrenador canalla advirtió que "somos el segundo o tercer equipo que recibió más goles en estas tres fechas, algo que no me gusta porque somos un equipo protagonista".

Consultado sobre el partido que afrontará el lunes próximo contra Godoy Cruz en Mendoza, por la cuarta fecha de la Copa de Liga Profesional, el Kily sostuvo que "seguramente vamos a encontrar a un equipo que nos va a venir a buscar y nosotros tenemos que resolver eso".

"En el fútbol siempre me gustó que me digan la verdad y por eso no hay nada mejor que mirar juntos los errores para analizarlos y corregirlos. Tenemos que corregir esos errores porque después tenemos juego, llegadas y posibilidades de convertir goles", señaló el exvolante de Rosario Central y Boca Juniors.

Consultado sobre los posibles cambios en la formación, el técnico solo confirmó que el marcador lateral derecho Mauricio Martínez "hoy es titular porque a (Fernando) Torrent no lo tenemos. Más allá de eso, estamos buscando algunas variantes en el sistema, así como en el tema de los intérpretes".

"Siempre digo que los equipos se arman de atrás hacia adelante y tenemos que corregir algunos errores en el retroceso", concluyó el Killy González.