De mal en peor: el Morro García tiene coronavirus

No ha sido un buen inicio de año para Santiago Morro García. Luego de no ser tenido en cuenta por Sebastián Méndez, el claro distanciamiento con la comisión directiva y esperando su salida del club, se confirmó este viernes que tiene coronavirus. Y no sería el único.

Hay que recordar que en los últimos días, García al igual que otros futbolistas como Juan Cruz Bolado, Victorio Ramis, Agustín Mansur, Agustín Aleo y Gabriel Alaniz, estaban entrenando por su cuenta ya que son jugadores prescindibles y negociables.

Esta mañana le notificaron que su hisopado dio positivo, por la cual fue apartado de los entrenamientos, a la espera además de una pronta salida de la institución.

Varios interesados: en las últimas horas surgieron los nombres de Nacional de Uruguay, Estudiantes de La Plata e incluso San Lorenzo de Almagro, este último con Diego Dabove como flamante entrenador, alguien que ya conoce al Morro de su paso por el Tomba allá por 2017 y 2018. ¿Cuál será el destino del delantero uruguayo?

Rival confirmado para la Copa Argentina

Boca Unidos de Corrientes venció el pasado miércoles 3 a 0 a Rosario Central y será el rival de Godoy Cruz en los 16avos de final del certamen. El Tomba pasó el primer cruce ante Justo José de Urquiza (equipo de la Primera B) ganando 3 a 1 y ahora nuevamente enfrentará a otro club de ascenso, en este caso del Federal A, que viene de dar un gran batacazo ante el elenco rosarino. Resta confirmar el día y el horario del duelo.