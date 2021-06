De Alan González a Sebastián Torrico: "Tiene un corazón inmenso"

Alan González jugó para el Atlético Club San Martín en el pasado Torneo Regional Federal Amateur. En semifinales, el León cayó 1 a o ante Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) y en ese mismo juego, que se disputó el 21 de febrero del corriente año, el zaguero central se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una de las lesiones más complicadas para los futbolistas. El club esteño no se hizo cargo de la operación y fue el propio Sebastián Torrico, presidente de FADEP, quien afrontó los gastos desinteresadamente.

González es oriundo de Bahía Blanca y tras llevar una semana de reposo luego de la exitosa operación, le comentó a El Ciudadano: "Con Seba (Torrico) comencé a hablar a los pocos días del partido en el que me lesioné. Primero hablé con su hermano (Emanuel) y ambos se preocuparon por mí, me preguntaron si necesitaba algo. En ese momento, en teoría San Martín se iba a hacer cargo de la operación, pero luego fueron pasando los días y no tuve respuestas del club".

Alan agregó que "jamás le hubiera pedido algo a Seba, todo nació desde su corazón. Cuando le comenté que ya habían pasado más de 60 días y no había podido operarme, comenzó a gestionar todo y el pasado 1 de junio se dio. Estoy eternamente agradecido, es un ser único".

Ante la consulta sobre qué sucedió con el Atlético Club San Martín, explicó: "Cuando di a conocer lo que pasaba, el presidente (Gabriel Mostaccio) salió a hablar y a decir que yo tenía que volver a Mendoza para operarme y que no quería hacerlo. Eso no es así, tengo todas las pruebas de que la operación nunca estuvo programada. Tengo guardado todos los mensajes con Walter Gatica (dirigente) en donde siempre me decía que para la próxima semana podría haber novedades. Y así fue pasando el tiempo, hasta que un día me dijo que gestionara la operación yo en Bahía Blanca y que después les enviara el presupuesto, cuando en realidad todos sabemos que para participar de un torneo como el Regional tenés que tener pago un seguro".

Volviendo al gran gesto que tuvo el arquero mendocino, que además es el máximo dirigente de FADEP y que en ese partido de semifinales estuvo presente, Alan resaltó: "No sabría cómo describirlo, sólo sé que tiene un corazón inmenso. Pensar que a veces a cualquiera de nosotros nos cuesta darle diez pesos a un pibe que te limpia el parabrisa en un semáforo".

Finalmente, dijo que "esta operación me salía 180 mil pesos si la quería hacer por mi cuenta. Pensé en vender el auto o pedir plata prestada, ya que desde San Martín no había más señales. Y Torrico, sin pensarlo, la gestionó en un par de días. Estoy agradecido de por vida y ya le dije que la única forma de poder devolverle este gesto es jugar para FADEP. Soy futbolista, vivo de esto y cuando lo disponga vestiré con gusto la camiseta de su club".