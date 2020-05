Cuello, el maipucino que se destaca en la célebre isla de Sicilia

Juan Pablo Cuello (23 años) juega de lateral derecho, está en la Liga A2, recientemente ascendido A1 con el Club ASD Albatro Teamnetwork, en la Isla de Sicilia, en la ciudad de Siracusa.

El ex Municipalidad de Maipú (jugador y DT de inferiores) y estuvo de refuerzo en UnLu (Bs. As.), hoy vive su presente y lo cuenta a la revista Sport Kids.

- ¿Hace cuánto, cómo y por qué llegaste a Italia?

-Mi arribo fue a principio de este año, en enero, llegué a Italia proyectando a futuro irme a España en un par de temporadas y me pareció una buena primera experiencia en Europa.

-¿Cómo viviste y te toca vivir esta pandemia de coronavirus, sumado al estar tan lejos de tus seres queridos?

-Un poco de todo, hay días mejores y peores pero tratando de estar tranquilo y distraerme, haciendo cosas. Me gusta leer, ver series, películas y entrenar en casa. Estar lejos se hace difícil pero tenemos la suerte de poder hacer video llamadas y estar comunicado lo que te acerca mucho a la gente.

-¿Cómo ves la situación de Argentina desde allá?. ¿Creés que se hicieron o se tomaron las medidas indicadas?

-Creo, qué no estoy del todo bien informado, pero se trataron de tomar todas las medidas al alcance del país y con colaboración de la gente se mantiene controlada la situación.

- ¿En algún momento esta situación llegó a producirte miedo, llegando a pensar en dejar el handball y volver a Mendoza?

-Miedo a la situación en sí, no tengo, porque en el sur al estar en una isla se cerró y los casos siempre estuvieron controlados. Me generó un poco de miedo el hecho de no poder ni saber cuándo volver, pero fue más que nada los primeros días.

-¿Hoy te sentís un poco más tranquilo?

-Y sí… estamos tranquilos porque en la ciudad desde que empezó el problema solo hubo 98 casos, hay mucho control y de a poco se van flexibilizando algunas actividades.

-¿Cómo imaginas la vuelta o cómo miras el futuro del desarrollo de la actividad?

-Creo que los deportes y sobre todo los que son semi profesionales, como el caso del handball, se va a retomar poco a poco a puertas cerradas, probablemente sea en octubre o noviembre. Y las demás actividades se van a normalizar progresivamente desde mayo o junio.

- Volviendo a lo deportivo… ¿Seguís en Italia y en el club?

-La idea es seguir acá, tengo contrato hasta el 31 de mayo, estamos hablando para renovar pero hasta el momento no lo sé.

-¿Ya les han dicho cómo y cuándo comienzan a moverse?

-No puntualmente, pero estamos entrenando en casa desde que estamos encerrados y hace una semana que se permitió salir a correr alrededor de la manzana así que estamos aprovechando eso.

- ¿Algún consejo en base a lo que tocó vivir allá para los argentinos y mendocino?

-Que estén tranquilos, que traten de salir lo menos posible o solo por lo necesario. Y que tengan paciencia porque es un proceso largo.