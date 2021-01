Cuatro nombres que suenan para el Godoy Cruz de Méndez

Tras cerrar una de las peores temporadas de Godoy Cruz y con la llegada de Sebastián Méndez, comenzó la planificación y el armado de un nuevo equipo para afrontar la temporada 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. Si bien son por ahora rumores periodísticos, la danza de los posibles nombres para reforzar el equipo son varios.

En las últimas horas aparecieron en el radar del Tomba los nombres de varios viejos conocidos, como el arquero Rodrigo Rey (PAOK Salónica - Grecia), Diego Viera y Luciano Abecasis, ambos en Libertad de Paraguay.

A estos nombres se sumaron los del mendocino Gerónimo Poblete, ex San Lorenzo (Deportes La Serena de Chile) y el ex Gimnasia y Esgrima Patricio Cucchi (Atlético Nacional de Colombia). Otro que sonó, pero ya descartó un posible regreso es el arquero uruguayo Leonardo Burián (Colón de Santa Fe).

Gerónimo Poblete

Poblete (28) se desempeña como mediocampista central y actualmente está disputando el torneo de Primera División en Chile, donde están peleando por no descender. Por este motivo no ha querido hablar respecto del interés del Tomba para que no se malinterprete su participación en el conjunto trasandino.

En tanto que por el lado del Pato Cucchi, que no está jugando en Colombia, hubo un contacto pero aún no se formalizó, por lo que el exdelantero del Lobo está esperando el contacto formal para tomar una decisión y ve con muy buenos ojos regresar a Mendoza.

Pato Cucchi

En cuanto a Rey, su situación es similar a la de un año atrás cuando tuvo que regresar a Grecia tras su préstamo, y la salida del PAOK parece complicado por el lado económico. En tanto que Abecasis tendría todo acordado y restaría detalles para concretar su vuelta.

Lo cierto es que el Gallego Méndez tendrá un arduo trabajo pensando en el armado del plantel, ya que tras la salida de varios futbolistas deberá buscar refuerzos de jerarquía para que Godoy Cruz levante su estima futbolística.