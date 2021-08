Cristian Campagnani: “Venimos creciendo en el funcionamiento"

La llegada de Cristian Campagnani al primer equipo de Maipú, cambió por completo el andar del Botellero en la Primera Nacional. De deambular en los últimos puestos, ahora se ilusiona con seguir de racha y por qué no, clasificar al reducido. Un equipo que se lo ve más suelto, y sus jugadores parecen haber captado la idea, luego de la salida de Luciano Theiler.

“Nosotros (cuerpo técnico) hemos tratado de acomodar algunas cosas, implementar nuestra idea de juego, que los jugadores la han podido llevar adelante en estos partidos. No podría decir que todo el éxito es nuestro, no sería sincero de mi parte”, respondió Campagnani en diálogo con Minuto 91.

Y agregó que “los resultados avalan y muestran cosas que, si bien hay que seguir mejorando, nos dan la tranquilidad para seguir puliendo detalles. Creo que la Primera Nacional es la segunda liga más competitiva de Sudamérica. Es un torneo duro, difícil y parejo”.

Ante la consulta sobre cuáles son los objetivos que se han planteado como club, resaltó: “La idea es clara, queremos formar muchos chicos, subir pibes de las inferiores a primera. Y en lo deportivo es importante afianzarnos en la categoría, y que todo sea causalidad del trabajo. Creo que venimos creciendo en el funcionamiento. Eso es lo que nos importa, no el resultado”.

Finalmente, el DT dijo que “lo que hicimos fue darles tranquilidad de intentar, aprovechar que no hay descenso y buscar cosas nuevas, que no difieren demasiado a la idea anterior. Para Maipú está bueno no tener la presión del descenso, sirve para formar una base de chicos para el torneo que viene. Lo malo es que quita un poco de competitividad, aunque yo creo que a nadie le guste estar abajo en las posiciones”.

Maipú jugará el próximo domingo a las 16 ante Quilmes en Buenos Aires. El elenco Cervecero es uno de los favoritos a volver a primera. Está en la cuarta ubicación de la Zona A con 33 puntos, seis menos que el líder, Almirante Brown, y ocho más que el Cruzado, que está en el puesto 10.