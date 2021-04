Copa Billie Jean King: Argentina igualó la serie ante Kazajistán

La bonaerense María Lourdes Carlé mostró un muy buen nivel y derrotó a Yelena Rybakina por 6-4, 3-6 y 6-0, resultado que igualó 1-1 la serie de playoffs de la Copa Billie Jean King entre Argentina y Kazajistán, que se disputa en el Córdoba Lawn Tenis Club y comenzó con la derrota de Nadia Podoroska ante Yulia Putintseva 2-6, 6-4 y 6-0.



La definición del duelo entre las locales y asiáticas se dará mañana con los partidos de singles que tendrán a las mismas cuatro protagonistas, aunque invirtiendo las rivales. De mantenerse el empate la definición será en el partido de dobles, que tiene también la dupla Podoroska-Carlé como las designadas para ese probable juego.

“Fue el mejor partido de mi vida”, dijo Carlé apenas finalizó el juego. Número 430 en el ranking de la WTA, la oriunda de Daireaux tuvo un rendimiento irregular en los primeros sets, pero en el parcial decisivo encontró su máximo nivel de concentración y aprovechó el bajón de su rival, que acusó problemas físicos y debió ser atendida por el médico cuando caía 3-0.



Dolores de cervicales complicaban a la asiática, mientras que la local se mantuvo enfocada y con un juego sólido desde el fondo pudo concretar la victoria, que le sirvió a las dirigidas por Mercedes Paz para encarar con mayor tranquilidad el segundo día.

El primer set fue el más equilibrado, con buenos juegos de servicio de ambas tenistas, pero en el que Carlé aprovechó los dos puntos de quiebre que dispuso, para cerrar a su favor 6-4 esa manga.



En el segundo parcial apareció lo mejor de Rybakina (23), edificó su dominio desde el fondo de la cancha y lo ganó 6-4, ante una Carlé que tuvo una merma en su juego y pagó con 15 errores no forzados.



“Sin dudas estoy muy feliz, gracias a mis compañeras y a toda mi familia, no puedo describir lo que estoy sintiendo ahora, estoy muy feliz. Siempre en estas competencias se sabe que se juegan otras cosas y no solo el ranking, yo entré por eso”, describió Carlé.

En cuanto al planteo del encuentro, la bonaerense contó: “Sabía que era un partido duro, nos conocíamos de juniors, lo planteamos bastante bien, si yo estaba bien y sólida iba a terminar para mi lado”.



En el primer turno, la rosarina Podoroska (45) no pudo mantener la solidez del primer set y cayó ante Putintseva (31).



La tenista oriunda de la provincia de Santa Fe comenzó de muy buena forma el partido, con un rápido quiebre imponía condiciones impulsada por el fervor del público que cubrió buena parte de la tribuna de la cancha central del predio ubicado en el Parque Sarmiento, pero rápidamente la asiática emparejó las cosas para pasar al frente 2-1.



Luego llegó lo mejor de Podoroska, que se ubica en el puesto 45 del ranking de la WTA, porque hilvanó cinco juegos al hilo y se llevó el primer set por un contundente 6-2, que basó en su juego desde el fondo de la cancha, y consiguiendo profundidad en muchos de sus tiros.



Se volvió a enfocar en el juego en el segundo parcial la jugadora visitante, corrigió los errores no forzados y emparejó el trámite hasta llegar al 4-4 en las tablas, y en esa definición estuvo más precisa Putintseva (31 en el ranking), y se adueño de ese segmento con el 6-4 definitivo.



No hubo respuestas de la argentina en último set. Levantó considerablemente el nivel la asiática y fue demasiado para Podorska, que no pudo mantener el ritmo, posiblemente aquejada por la falta de actividad que tuvo por una lesión que arrastraba en la cadera semanas atrás.



La rosarina cometió 31 errores no forzados, ante los 27 de su rival, aunque la clave estuvo en que Putintseva aprovechó los ochos puntos para quiebre que dispuso, mientras que la local solo ganó 6 de 16 (34%).



El equipo argentino homenajeó a Diego Armando Maradona en la previa de la serie con una suelta de globos celestes y blancos que llevaba una camiseta del ‘barrilete cósmico’ del fútbol colgada.



Una buena cantidad de allegados ocuparon la tribuna de la cancha central del predio ubicado en la Ciudad Universitaria y corearon el nombre del astro del fútbol, fallecido el 25 de noviembre de 2020, en tanto que para el ingreso del plantel nacional sonó la música que el cuartetero Rodrigo compuso para Maradona.



La capitana Paz se mostró muy emocionada durante el himno nacional y el homenaje a Diego, quien siempre seguía y apoyaba a los equipos argentinos de tenis.



El ganador de la serie entre argentinas y kazajas se acreditará el pase a los Qualifiers 2022, mientras que el equipo perdedor deberá disputar el año próximo el Grupo 1.



Mañana a las 10.30 sigue la acción en el Córdoba Lawn Tenis y todos los partidos serán televisados por TyC Sports.

