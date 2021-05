Copa Argentina: Godoy Cruz tiene la obligación de pasar de fase

La Copa Argentina tiene la particularidad de que en 90 minutos, el humilde puede vencer al poderoso. Ejemplos abundan, lo cual hace que ésta sea atractiva para todos los equipos que la disputan. El próximo jueves a las 14:10 hs, Godoy Cruz buscará que se dé la lógica y pueda vencer a Boca Unidos de Corrientes que transita por el Torneo Federal A, tercera división del fútbol argentino.

Este martes, se dio a conocer la lista de concentrados del conjunto dirigido por Sebastián Méndez, que sabe que es el último compromiso del semestre y por eso no guarda nada. El único futbolista que suele estar en el banco de los suplentes y que no figura para el viaje a Córdoba, es Ezequiel Cirigliano, hombre que no ha tenido prácticamente oportunidades hasta el momento.

Enfrente estará Boca Unidos de Corrientes, equipo que ya se encuentra en Córdoba (el partido se disputará en el estadio de Belgrano). Aprovechó su visita a Douglas Haig de Pergamino, pasó la noche en Rosario y de ahí llegó a la provincia mediterránea. Su técnico es Alfredo Grelak y dicho club viene con la moral por las nubes tras ganar en su último partido por 2 a 1. Para destacar en el conjunto Aurirrojo, ataja el experimentado Luis Ardente con recordado pasado en Tigre y en San Martín de San Juan.

Toda la obligación será del Expreso, que tendrá que imponer condiciones desde el inicio y demostrar por qué se encuentra en primera división. De ganar el duelo. pasará a octavos de final donde espera Racing Club de Avellaneda.

Mejores resultados de Godoy Cruz en Copa Argentina

Este torneo que tuvo sus primeras dos ediciones en los años 1969 y 1970, fue reeditado a partir de 2012, jugándose una vez por año. Godoy Cruz participó en todas las copas que se realizaron en este siglo, pero se destacó en dos, donde llegó en ambas oportunidades hasta los cuartos de final.

En 2013, cayó ante Arsenal por 1 a 0, mientras que en 2017 se enfrentó con Rosario Central en la misma instancia. Ganaba Godoy Cruz 2 a 0 pero el Canalla se lo dio vuelta 3 a 2, en un juego histórico y plagado de polémicas.