Confirmado: Crespo ya tiene asegurado su futuro como DT

Luego de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, Hernán Crespo decidió dar un paso al costado y dejó de ser el DT del Halcón.

El presidente de la institución, José Lemme, manifestó este lunes que no lo sorprendió el anuncio del ex futbolista de renunciar a la dirección técnica. "Sabíamos que algo había. Sorprendido no estoy porque sabemos que ellos también vinieron a Defensa a hacer una apuesta y por suerte les va muy bien", señaló.

Además Lemme agregó que "a nosotros Crespo nos dejó realmente algo muy bueno. Tendrá que seguir su camino y buscar alguna otra cosa. Nosotros también vamos a tener que trabajar con otro cuerpo técnico, pero tranquilos".

El mensaje con el que Crespo se despidió de Defensa

Lemme sostuvo que "ayer a la tarde, a última hora, Hernán nos envió una nota diciendo lo que había resuelto y nos aseguró que hoy vendrá al club a despedirse", al tiempo que confirmó que Crespo, de 45 años, seguirá su carrera de entrenador en San Pablo de Brasil.

Quién será el reemplazante de Crespo

Con respecto a quién reemplazará a Crespo como DT del plantel del "Halcón", Lemme dijo que "todavía tenemos algunos días para resolverlo" y comento que por ahora el equipo estará a cargo el entrenador de la reserva, Pablo De Munner.