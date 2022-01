Confirmado Benedetto, ahora Boca va por la vuelta de Pol Fernández

Uno de los mejores mercados de pase de los últimos años. Boca Juniors quiere ser protagonista en este 2022 y es por eso que su comisión directiva rompe el chanchito. Con el regreso de Darío Benedetto confirmado (llegará a la Argentina en las próximas horas), ahora la institución Xeneize tiene un desafío claro: volver a contratar a Guillermo Pol Fernández.

Si bien es cierto que Pol se fue por la puerta de atrás en 2020, no fue por flojos rendimientos, sino una decisión dirigencial ya que el jugador no iba a continuar en la institución y el club decidió no tenerlo más en cuenta.

Pero parece que ahora todo cambió. Pol Fernández limó asperezas con Juan Román Riquelme (vicepresidente) y todo el Consejo de Fútbol de Boca y su deseo es volver a vestir la camiseta del club que lo vio nacer. Para esto, el Xeneize debe sacar una buena cantidad de dólares de sus cuentas y transferirlos a México, más precisamente a las arcas del Cruz Azul.

Según trascendidos periodísticos, Boca va a ofrecer 2 millones de dólares para poder comprar el pase de Fernández, quien ya fue campeón en la Superliga 2019/2020 de la mano de Miguel Ángel Russo. Con él, sumado a la vuelta confirmada de Darío Benedetto y la negociación avanzada con el defensor Jorge Nicolás Figal, Boca se encamina a sellar uno de sus mejores mercados de las últimas temporadas.

Renovación de Salvio

Otro de los objetivos de la comisión directiva, es renovar el vínculo con Eduardo Toto Salvio. El Consejo del Fútbol, que forman Juan Román Riquelme, Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Jorge Bermúdez, se juntó con el representante del futbolista y terminaron con optimismo este primer acercamiento. En el mismo, se encontraron con que el deseo de Salvio es quedarse en la institución de la que es hincha desde chico y con la que quiere sacarse la espina de ganar la Copa Libertadores.