Con un jugador menos, Los Pumas igualaron con Gales

Los Pumas empataron con Gales, actual campeón del Seis Naciones, 20 a 20 en el Principality Stadium de Cardiff. Los argentinos jugaron con un jugador menos por casi 60 minutos y en el complemento resistieron los embates europeos. De esta forma Los Pumas obtuvieron el primer empate esta selección.

Los tantos argentinos se concretaron con tries de Pablo Matera y Jerónimo De la Fuente, mientras que el apertura tucumano Nicolás Sánchez aportó dos penales y dos conversiones.

Fotos/ Gentileza Los Pumas

Para Gales marcaron tries Will Rowlands y Tom Willians, mientras que Callum Sheedy aportó dos penales y Jarrod Evans dos conversiones.

Los dirigidos por Mario Ledesma jugaron casi 60 minutos con un jugador menos por la expulsión en el primer tiempo del fullback, Juan Cruz Mallía, quien tackleó de forma peligrosa a Kieran Hardy y previamente fue amonestado Nahuel Tetaz Chaparro.

El seleccionado dirigido por Mario Ledesma jugó su segundo amistoso consecutivo en esta ventana de julio, después de vencer a Rumania 24-17 el sábado pasado en Bucarest.

Fotos/ Gentileza Lo Pumas

Este fue el partido número 19 del historial entre ambas selecciones, con 13 triunfos para Gales y cinco para Los Pumas, entre ellas la del último encuentro (26-12) celebrado en 2012, en Cardiff. Mientras que se registró el primer empate en el historial.

El próximo sábado 17 Argentina disputará un nuevo partido amistoso frente a Gales nuevamente en el Principality Stadium de Cardiff. Esta vez, el arbitraje será del británico Luke Pearce, acompañado por sus compatriotas Matthew Carley y Karl Dickson.

Síntesis del juego

Gales (20): 1- Nicky Smith, 2- Elliot Dee, 3- Dillon Lewis; 4- Ben Carter, 5- Will Rowlands; 6- Ross Moriarty, 7- James Botham, 8- Aaron Wainwright; 9- Kieran Hardy, 10- Callum Sheedy; 11- Owen Lane, 12- Jonathan Davies (C), 13- Uilisi Halaholo, 14- Jonah Holmes; 15- Hallam Amos.

Cambios PT: 22´ Josh Turnbull por Wainwright, 27´ Leon Brown por Turnbull (T). ST: 1´ Nick Tompkins por Halaholo, 2´ Tomos Williams por Hardy y Jarrod Evans por Sheedy, 11´ Gareth Thomas por N. Smith, 20´ Ryan elias por Dee y Taine Basham por Botham..

Los Pumas (20): 1- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela; 4- Marcos Kremer, 5- Guido Petti; 6- Pablo Matera, 7- Facundo Isa, 8-Rodrigo Bruni; 9- Tomás Cubelli, 10- Nicolás Sánchez; 11- Santiago Cordero, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Moroni, 14- Santiago Carreras, 15- Juan Cruz Mallía.

Cambios: PT: 27´ Facundo Gigena por Bruni (T), 28´ Santiago Chocobares por Santiago Carreras. ST: 14´ Tomas Lavanini por Facundo Isa, 17´ Facundo Gigena por Nahuel Tetaz Chaparro y Santiago Medrano por Francisco Gómez Kodela, 20´ Matías Alemanno por Marcos Kremer, 25´ Gonzalo Bertranou por Tomás Cubelli, 29´ Domingo Miotti por Nicolás Sánchez y 34´ Facundo Bosch por Julián Montoya.

Punto en el primer tiempo: 15´ Penal de Nicolás Sánchez (A), 17´ y 26´ Penales de Callum Shhedy (G), 34´Penal de Nicolás Sánchez (A) y 39´ Try de Pablo Matera convertido por Nicolás Sánchez. Segundo Tiempo: 5´ Try de Jerónimo de la Fuente convertido por Nicolás Sánchez (A), 11´ Try de Will Rowlands convertido por Jarrod Evans (G), 30´ Try de Tomos Williams convertido por Jarrod Evans

Amonestados: 27´ Dillon Lewis (G) y Nahuel Tetaz chaparro (A).

Expulsado: PT: 28´ Juan Cruz Mallía (A).

Árbitro: Matthew Carley (RFU)

Estadio: Principality Stadium (Gales)