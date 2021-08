Con la ilusión renovada, la Lepra piensa en Almagro

Casi 100 días tuvieron que pasar para que la Lepra vuelva a ganar. Fue el domingo pasado, ante Santamarina de Tandil, por 1 a 0. Sin embargo, pese a esos 2 meses y medio sin sumar de a tres puntos, Independiente Rivadavia se encuentra en una posición expectante pensando en meterse entre los 4 primeros de la zona y así clasificar al reducido en busca del ascenso.

Hoy, el conjunto de Gabriel Gómez, se ubica en la posición número 6 del Grupo B con un total de 29 puntos, a 8 unidades de Güemes de Santiago del Estero (único líder de la zona), pero a solo 3 de Defensores de Belgrano, que está 4°.

Por eso, con la ilusión renovada, el "azul" se entrena pensando en quien será su próximo rival, Almagro. El elenco de José Ingenieros está noveno en la tabla de posiciones, pero con la misma cantidad de puntos que los mendocinos. El juego entre ambos será el domingo desde las 15.30 en el Bautista Gargantini.

Sebastián Navarro, quien tiene una fascitis plantar, y Diego Cardozo, resentido de una antigua lesión, no estarían a disposición del entrenador. No obstante, el que se está en condiciones de regresar, es Leandro Berti. El talentoso volante no estuvo en el partido pasado debido a una sobrecarga muscular, pero Gómez podrá contar con él para recibir al "tricolor".

Cabe recordar que la última vez que Independiente ganó en condición de local, fue justamente ante Santamarina, por la primera ronda del certamen. Dicho encuentro fue el 5 de abril, y el triunfo azul fue por 3 a 1, con goles de Cardoza, Imperiale y Palacio.