Con el mendocino Isgro, Los Pumas 7s son semifinalistas de Tokio 2020

El seleccionado argentino de Rugby 7s con presencia del jugador mendocino Rodrigo Isgro se clasificó este martes semifinalista de los Juegos Olímpicos Tokio, al vencer a Sudáfrica por 19 a 14, en un partido de cuartos de final que afrontó en inferioridad numérica desde los dos minutos y medio de juego.

Ahora los argentinos deberán enfrentar este martes a las 23.30 a Fiji en busca de la final por la presea dorada.

La clasificación a semifinales es un acontecimiento histórico para el rugby nacional, ya que vencieron a una de las potencias jugando casi todo el encuentro con un jugador menos. Además de presentar en cancha juvenil jugador de Mendoza Rugby Club, que no pudo contener las lágrimas de emoción culminado el encuentro.

En los restantes cuartos de final, Fiji le ganó a Australia por 19-0, Gran Bretaña a Estados Unidos 26-21 y Nueva Zelanda a Canadá 21-10.

Las semifinales serán Argentina-Fiji y Nueva Zelanda-Gran Bretaña.

Argentina se sobrepuso a la expulsión de Gastón Revol a los dos minutos y alcanzó una épica victoria con dos tries de Marcos Moneta (2) y un try y dos conversiones de Santiago Mare, mientras que los africanos, que ganaban 7-0 , sumaron con tries de Justin Geduld y Selvyn Davis.

Como si la expulsión de Revol fuese poco, en los últimos minutos Lautaro Bazán Vélez fue amonestado y Argentina culminó el encuentro con sólo cinco jugadores.



Argentina fue segundo en el Grupo A tras haberse impuesto sobre Australia por 29-19, luego perdió ante Nueva Zelanda por 35-14 y clasificó al superar a Corea del Sur por un holgado 56-0.

El rival ahora será Fiji, el actual campeón olímpico y máximo favorito de esta especialidad del rugby. Un país que tiene al Seven como parte de su vida, por lo tanto Argentina deberá seguir transitando el camino de la épica para soñar con el oro en Tokio.

Resultados de los atletas argentinos en la cuarta jornada de competencia de los Juegos Olímpicos Tokio 2020:

Triatlón: Romina Biagioli / ingresó en el puesto 33.

Voleibol (femenino): Argentina 0 vs. Rusia 3 (19-25, 15-25 y 13-25).

Hockey (masculino): Argentina 2 - Australia 5.

Rugby 7: Argentina 56 - Corea del Sur 0. Los Pumas 7s clasificaron a cuartos de final.

Judo: Emmanuel Lucenti perdió con Ivaylo Ivanov (Bulgaria) por ippon / primera eliminatoria -81kg.

Beach Volley: Gallay/Pereyra 0 - Bansley/Brandie (Canadá) 2 (20-22 y 12-21).

Tiro: Fernanda Russo-Alexis Eberhardt / 10m. carabina AC, equipos mixtos / 27mos. y eliminados en la clasificación.

Tenis: Diego Schwartzman le ganó a Tomas Machac (República Checa) por 6-4 y 7-5, single masculino, segunda ronda.

Tenis: Nadia Podoroska perdió con Paula Badosa (España) 6-1 y 6-3, single femenino, tercera ronda.

Ciclismo de montaña: Sofía Gómez Villafañe, clasificada en el 23er. puesto.

Vela: 49er FX / Sol Branz y Victoria Travascio / 10º en la clasificación general (6º en la regata #1; 9º en la #2 y 13º en la #3).

Vela: Laser radial femenino / Lucía Falasca / 31º. en la clasificación general (18º en la regata #05 y 14º en la #6).

Vela: Finn - Facundo Olezza / 4º en la clasificación general (5º en la regata #1 y 4º en la #2).

Vela: Laser masculino - Francisco Guaragna / 24º en la clasificación general (12º en la regata #4, 24º en la #5 y 26º en la #6).

Rugby 7 (cuartos de final): Argentina 19-Sudáfrica 14.

Beach Volley: Azaad-Capogrosso 0-Brouwer-Meeuwsen (Países Bajos) 2.